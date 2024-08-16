Redmi Pad SE 8.7: бюджетный планшет с 8,7-дюймовым экраном продают за 4,8 тыс. грн

В Украине начинаются продажи бюджетного планшета Redmi Pad SE 8.7. Эта модель имеет 8,7-дюймовый LCD-экран с разрешением 1340×800 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Устройство оснащено 8-ядерным процессором MediaTek Helio G85 с частотой 2 ГГц и GPU Mali-G52 MC2. Также в наличии есть 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить с помощью карты памяти MicroSD емкостью до 2 ТБ.

На задней панели Redmi Pad SE 8.7 расположилась одиночная 8-мегапиксельная камера с автофокусом. Фронтальная камера в рамке дисплея — 5-мегапиксельная. Новинка имеет стерео динамики с поддержкой Dolby Atmos и разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников.

Дополняют картину беспроводные модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.3. Отдельно предлагается модификация Redmi Pad SE 8.7 4G с поддержкой мобильной связи и двух SIM-карт. Батарея емкостью 6650 мА-ч обеспечивает до 25 часов автономной работы в режиме просмотра видео. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Размеры составляют 211,58×125,48×8,8 мм, а вес — 373 г.

Цена Redmi Pad SE 8.7 составляет от 4799 грн. Версия Redmi Pad SE 8.7 4G пока доступна для предварительного заказа по цене от 5 799 гривен. Эти новинки имеют гарантию 12 месяцев.

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