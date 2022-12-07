Пластиковые водительские удостоверения и «техпаспорта» с 14 декабря заменят цифровые в приложении «Дія»: правительство одобрило постановление

Кабинет министров Украины одобрил постановление №1299, которое позволит использовать только электронное водительское удостоверение в приложении «Дія» без дополнительного получения пластикового аналога. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации и его руководитель Михаил Федоров.

Раньше при регистрации авто или при получении водительского удостоверения обязательным было оформление пластиковых бланков этих документов. Изменения в прошлом месяце анонсировали в МВД. Как и планировалось сначала, они вступят в силу 14 декабря, после чего получать классические пластиковые документы станет не обязательно, а главными станут электронные аналоги в «Дія».

Заказать и получить Е-удостоверение или Е-свидетельство можно будет через электронный кабинет водителя или через приложение «Дія». В таком случае можно будет еще и сэкономить, ведь будет оплачиваться только стоимость административной услуги, то есть без учета стоимости бланковой продукции (ориентировочно 254₴ при получении водительского удостоверения впервые).

Полностью отказываться от «пластика» пока не планируют – традиционные пластиковые бланки по желанию можно будет получить в сервисном центре МВД.

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«Мы строим цифровое государство с философией – диджитал first. Где любая услуга будет комфортной и логичной. Без бюрократии, лишних походов в госорганы справок ради справок. Оформление и выдача водительского удостоверения в электронном формате – это еще один революционный шаг в цифровизации документов. Украинцы могут получить только диджитал-удостоверение в Дія и использовать их во всех жизненных ситуациях. Без пластикового аналога», Михаил Федоров, вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации

После приравнивания этих электронных документов к традиционным пластиковым аналогам в конце 2021 года, это следующий шаг вперед к утвержденной ранее концепции Paperless будущего. Права и «техпаспорт» уже имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде, поэтому это также очередной шаг к международной интеграции «Дія» и использование приложения за рубежом (подробнее — в отдельном материале).