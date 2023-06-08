Платежная система WayForPay получила лицензию НБУ – на месяц позже

В первых числах мая платежный сервис WayForPay сообщил о временной приостановке приема платежей из-за того, что НБУ задержал обновление лицензии для компании. Тогда ожидалось, что вскоре ситуация разрешится и лицензию выдадут ориентировочно 5 мая 2023 года. Однако не так сложилось, как ожидалось.

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Только сейчас, 8 июня, сервис WayForPay получил лицензию от НБУ на предоставление платежных услуг. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, которому, по его словам, пришлось побыть «в роли «инвестняни».

Согласно имеющейся информации, столь длительная задержка с предоставлением лицензии была вызвана несколькими факторами. Первоначально НБУ заявлял, что компания предоставила недостаточное количество документов. Ярослав Железняк добавляет, что задержка возникла из-за длительных процедур выяснения ряда вопросов. Долгое время в СБУ разбирались, от кого поступило письмо о якобы «российском гражданстве» руководителей компании, но это так и не выяснилось. Кроме того, процесс перелицензирования также затянулся из-за получения руководством компании WayForPay запроса НБУ о справке о несудимости.

Фактически НБУ имел к компании три ключевых вопроса:

по структуре собственности компании и уголовному делу о легализации средств. По данным сервиса Youcontrol, основатель Wayforpay Геннадий Васюков владеет компанией через кипрскую Compare Group Limited. При этом есть и другие юридические связи между Wayforpay и Васюковым: компании Katerina Iosif и Fortress Finance INC; уголовное производство о якобы выводе структурами Васюкова средств из Украины в Латвию и уклонении от уплаты налогов в 2019 году; СБУ предполагала возможные связи с рф ключевых лиц Wayforpay – Геннадия Васюкова и директора Сергея Ватилика.

Похоже, что компании, наконец, удалось предоставить все необходимые документы регулятору, и она вскоре возобновит полноценную деятельность платежного сервиса WayForPay.

Источник: forbes