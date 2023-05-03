WayForPay тимчасово не працює в Україні — Нацбанк не продовжив ліцензію платіжного сервісу

Платіжна система WayForPay повідомила про тимчасове призупинення приймання платежів. Це пов’язано із затриманням розгляду документів на продовження ліцензії ТОВ «ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» з боку Національного Банку України. Тому банки-партнери призупиняють роботу з сервісом до надання ліцензії.

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Таким чином, до моменту видачі ліцензії приймання платежів у сервісі призупинено. Орієнтовний строк отримання ліцензії – 5 травня 2023 року. Разом з тим, компанія шукає варіанти якомога скоріше відновити приймання платежів.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, регулятор продовжує розгляд пакетів документів, поданих учасниками ринку до 01 травня 2023 року, в межах процесу переліцензування. Наразі на етапі розгляду перебуває 33 пакети документів, в тому числі й ТОВ «ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ».

Компанія зазначає, що вона у повному обсязі виконує свої обов’язки по розрахунках з партнерами та клієнтами.

«Наразі більше ніж 35 000 онлайн підприємців та мільйони їх клієнтів залишились без змоги приймати платежі. Команда сервісу під час війни та карантину намагалась створювати прості та доступні інструменти для того, щоб український бізнес продовжував функціонувати. Ми намагались за 9 років праці на ринку ніколи не підводити. Приносимо вибачення за ситуацію, що склалась. На жаль, компанія ніяк не може вплинути на затримку з боку НБУ та пришвидшити процес розгляду та видачі ліцензій», – йдеться в заяві на Facebook-сторінці сервісу WayForPay.

За даними сервісу YouControl, ТОВ Фінансова компанія «Вей фор пей» зареєстрована у 2015 році. Її засновником вказана кіпрська Compare Group Limited, а бенефіціаром — Васюков Геннадій Геннадійович, який також володіє низкою інших фінансовий, юридичних та рекламних компаній.