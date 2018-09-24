По маршруту экспресса «ЖД-вокзал — аэропорт «Борисполь»» будут курсировать «рельсовые автобусы» польской компании Pesa Bydgoszcz SA

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Железнодорожный экспресс в аэропорт «Борисполь» будет обслуживаться «рельсовыми автобусами» производства польской компании Pesa Bydgoszcz SA. Об этом на своей facebook-странице сообщил исполняющий обязанности главы «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.

«Важный вопрос — что за подвижной состав будет курсировать с Центрального железнодорожного вокзала до Международного аэропорта «Борисполь». На днях привели в порядок 5 автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA. Их осталось только покрасить и обустроить интерьер салона. Ремонт делали собственными силами в локомотивном депо «Гречаны». В каждом рельсовом автобусе планируется разместить до 90 сидений» — отметил Евгений Кравцов.

Также в данном сообщении и.о. главы «Укрзалізниці» сообщил, что на киевском ЖД вокзале началась реконструкция платформы пути №14, с которого будут отправляться в аэропорт экспрессы. И в очередной раз подтвердил, что первый поезд выйдет на маршрут в этом году.

Судя по формулировке, речь идет о бывших в эксплуатации составах, которым потребовался ремонт. Ранее сообщалось, что на маршруте будет задействовано 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

Напомним, что в феврале текущего года Кабинет Министров Украины поддержал разработанный ОАО «Укрзалізниця» проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в аэропорт «Борисполь». Согласно проекту, линия будет проложена от вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию ​​«Выдубичи» до терминала D аэропорта «Борисполь». Расчетное время в пути — 35 минут, стоимость билета — 80-120 грн.

Источник: Укрзалізниця