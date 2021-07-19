Новости
По просьбе Amazon компания Apple удалила из App Store приложение Fakespot

По просьбе Amazon компания Apple удалила из App Store приложение Fakespot

По просьбе Amazon компания Apple удалила из App Store приложение Fakespot


Компания Amazon направила запрос Apple с просьбой удалить из магазина приложение Fakespot. Apple прислушалась к просьбе, и теперь приложение недоступно на iPhone или iPad.

Приложение Fakespot анализирует отзывы к товарам в интернет-магазинах в попытке выявить поддельные обзоры продуктов. Однако, по данным Amazon, после недавнего обновления у компании возникли опасения из-за того, как приложение анализирует её сайт без разрешения, что, теоретически, позволяет получить несанкционированный доступ к данным клиентов. Новая версия приложения Fakespot была выпущена немногим более месяца назад, она позволяет авторизоваться в систему Amazon, просматривать и покупать товары с оверлеем Fakespot поверх основного сайта.

По словам основателя Fakespot, в середине июня Amazon инициировала запрос на удаление. И в середине июля Apple уведомила электронным письмом разработчиков о том, что, к сожалению, ситуацию не удалось разрешить мирным путем, и приложение Fakespot теперь удален из App Store.

«Мы просто потратили месяцы ресурсов, времени и денег на это приложение, — говорит основатель Fakespot. «Apple даже не дала нам возможности решить эту проблему».

Но Apple утверждает, что эти заявления не соответствуют действительности. По данным компании из Купертино, 8 июня Amazon инициировала спор по поводу прав интеллектуальной собственности.

«В течение нескольких часов мы убедились, что обе стороны контактируют друг с другом, объяснив проблему и шаги, которые разработчик должен предпринять, чтобы сохранить свое приложение в магазине, и предоставив им достаточно время решить вопрос. 29 июня мы снова обратились к Fakespot за несколько недель до удаления их приложения из App Store», — говорится в заявлении Apple.

Но так как разработчики Fakespot так и не устранили основания для претензии, приложение было убрано из магазина.

Amazon утверждает, что приложение Fakespot нарушает пункт 5.2.2 руководства Apple, которое гласит:

«Сторонние сайты/сервисы: если ваше приложение использует, получает доступ, монетизирует доступ или отображает контент из стороннего сервиса, убедитесь, что вам разрешено делать это в соответствии с условиями использования сервиса. Разрешение должно быть предоставлено по запросу».

Amazon также заявляет, что Fakespot внедряет код на её веб-сайт, открывая вектор атаки и подвергая риску данные клиентов (включая электронную почту, адреса, информацию о кредитных картах и ​​историю браузера). В то же время компания говорит, что на самом деле не знает, действительно ли Fakespot использует эту информацию.

В свою очередь, Fakespot согласна с утверждением, что приложение внедряет код для отображения собственных оценок. Но при этом категорически отрицается наличие какой-либо уязвимости.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить