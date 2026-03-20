

Лучший дебют года: "Проект Аве Мария" обошел "Крик 7" в первые дни проката

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Проєкт Аве Марія" обійшов "Крик 7" в перші дні прокату, як найкращий дебют 2026 року

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» официально стартовал в кинотеатрах и, судя по первым результатам, вполне может стать самым кассовым фильмом в истории Amazon.


Согласно Deadline, на предыдущих домашних показах «Проект Аве Мария» открылся с $11 млн и обошел «Крик 7» ($7,8 млн), как лучший дебют года. Если учитывать оригинальные названия, которые не относятся к франшизам, то фильм с Райаном Гослингом превзошел «Оппенгеймера» ($10,5 млн), «F-1» ($10 млн) и «Грешников» с ($4,7 млн).

К тому же, это самый большой кассовый старт для любого из фильмов в истории Amazon MGM Studios. Предыдущим лидером был «Крид 3» с $5,4 млн, так что фактически «Проект Аве Мария» удвоил этот рекорд. Что ж, остается дождаться результатов первых выходных и общих мировых показателей. Возможно, нас ждет новый рекорд.


«Проект Аве Мария» основан на бестселлере Энди Вейера 2021 года и повествует об учителе естествознания Райланде Грейсе, который просыпается на борту космического корабля, не помня, как он туда попал. Собирая подсказки, герой понимает, что должен спасти Землю, и вместе с тем находит неожиданного помощника.

Дрю Годдард, номинированный на «Оскар» за экранизацию другого романа Вейера «Марсианин», написал сценарий, а режиссурой занимались Фил Лорд и Крис Миллер. В настоящее время «Проект Аве Мария» имеет наивысший балл Rotten Tomatoes среди всех фильмов Гослинга — 95%.

«Проект Аве Мария» стал самым дорогим фильмом в истории Amazon

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить