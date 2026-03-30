Сиквелу быть? "Проект Аве Мария" заработал $300 млн и стал самым кассовым фильмом года

«Проект Аве Мария» стал самым кассовым фильмом 2026 года и самым прибыльным в истории Amazon MGM Studios (без учета инфляции).





За две недели проката научно-фантастическая лента Фила Лорда и Кристофера Миллера заработала $300 млн: $164,4 млн в США и $136,2 млн за рубежом. При этом на второй уик-энд падение в «домашних» показах составило лишь 32%, что является лучшим показателем за последнее время. Для справки: бюджет производства «Проект Аве Мария» составил $200 млн.

Райан Гослинг играет в фильме учителя естествознания, который внезапно просыпается на космическом корабле в состоянии амнезии. Со временем, собирая подсказки, он понимает, что должен спасти мир от вымирания. В основу «Проекта Аве Мария» лег одноименный бестселлер Энди Вейера — автора «Марсианина», которого ранее экранизировал Ридли Скотт с участием Мэтта Дэймона.





Критики оценили «Проект Аве Мария» в 95% на Rotten Tomatoes, что является одной из самых высоких оценок в карьере режиссерского дуэта и рекордной для Райана Гослинга. Учитывая кассу и отзывы, очевидно, возникли слухи о сиквеле. Официальных заявлений не было, но Вейер ранее намекал, что идея для продолжения у него есть.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Однако, если не сиквел, то по крайней мере еще одна экранизация автора выглядит вполне реальной: научно-фантастический роман «Артемида» 2017 года, действие которого происходит в лунной колонии. Проект якобы «уже давно находится в разработке», а Лорд и Миллер снова привлечены к режиссерской работе. По слухам, главную роль может сыграть Дженна Ортега из «Уэнздей».

https://itc.ua/articles/retsenzyya-na-fylm-proekt-ave-maryya-project-hail-mary/

Источник: Hollywood Reporter, Screen Rant