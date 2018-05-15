Подробные характеристики смартфона Nokia X6 просочились в сеть благодаря утечке промо-изображений

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Накануне официальной презентации смартфона Nokia X6 в интернете появились подробные технические характеристики и промо-изображения.

Итак, смартфон Nokia X6 оснащён 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и выемкой в верхней части. Соотношение сторон составляет 19:9. В выемке размещены камера, решётка разговорного динамика и сенсор приближения. Аппарат содержит 8-ядерный процессор Snapdragon 636 с частотой 1,8 ГГц, дополненный GPU Adreno 509. Пользователям будут доступны конфигурации с 4 и 6 ГБ оперативной памяти, а ёмкость встроенного хранилища составит 64 ГБ.

На задней панели расположен двойной модуль камеры, который включает 16-мегапиксельный основной и вспомогательный 5-мегапиксельный сенсоры. Заявлена поддержка HDR и функций искусственного интеллекта. На лицевой панели размещена одиночная камера на базе 16-мегапиксельного сенсора, которая предлагает фильтры для улучшения автопортретов и функцию «интеллектуального 3D размытия». Ёмкость комплектной батареи составляет 3060 мАч. Заявлена поддержка технологии ускоренной зарядки Quick Charge 3.0, которая позволяет восполнить 50% ёмкости аккумулятора за 30 минут. В качестве операционной системы применяется версия Android Oreo.

Официальная презентация смартфона Nokia X6 ожидается уже завтра, а фактические продажи начнутся с 21 мая. Цена базовой версии в конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти составит около $235. Стоимость модели с 6 ГБ ОЗУ пока не называется.

Источник: gsmarena