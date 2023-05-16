Полную коллекцию игр Mass Effect и Dragon Age отдают за 519 грн. На их прохождение потребуется около 500 часов

В Steam стартовала распродажа набора BioWare Mega Collection. Он включает полные коллекции игр серий Mass Effect и Dragon Age. Некоторые из этих игр по праву носят звание одних из лучших в жанре RPG.

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В состав BioWare Mega Collection входят все три части Mass Effect (в виде Legendary Edition), а также Mass Effect: Andromeda. Также в набор входят игры Dragon Age: Origins — Ultimate Edition, Dragon Age II: Ultimate Edition и Dragon Age: Inquisition. По данным сайта HowLongToBeat.com, на полное прохождение всех этих игр потребуется около 500 часов.

Однако это удовольствие не из дешевых. Как правило, цена BioWare Mega Collection составляет $190. Но сейчас в рамках распродажи на этот набор действует феноменальная скидка 90%, так что приобрести все эти игры можно всего лишь за $20. В Украине цена BioWare Mega Collection ещё более привлекательная – всего лишь 519 грн. Специальное предложение по покупке BioWare Mega Collection действует до 29 мая.