"А скидки цветут...": Steam приглашает игроманов к весенней распродаже

София Шадрина

Steam

В сервисе Steam началась первая большая сезонная распродажа 2026 года — Spring Sale. Акция уже доступна для пользователей по всему миру и продлится до 26 марта, 20:00 по киевскому времени.


Valve традиционно не ограничивается отдельными жанрами или издателями — распродажа охватывает весь каталог платформы, от крупных AAA-релизов до инди-проектов. В компании отмечают, что это «первая общемагазинная сезонная распродажа года», а значит она задает тон будущим акциям в течение 2026-го.

«Независимо от того, какой тип игр вам нравится, это отличное время, чтобы воспользоваться предложениями Steam Spring Sale»

В Valve в шутку добавляют, что скидки «как пыльца весной,  только в хорошем смысле», намекая на масштаб кампании.


Весенняя распродажа — одна из четырех крупнейших сезонных акций в Steam наряду с летним, осенним и зимним сейлами. Обычно именно во время таких событий:

  • скидки на хитовые игры могут достигать 50-90%
  • инди-проекты получают дополнительную видимость через тематические подборки
  • пользователи массово пополняют библиотеки перед крупными релизами года

Нынешняя Spring Sale также сопровождается традиционным трейлером и тематическими подборками — от RPG и шутеров до симуляторов и кооперативных игр.

Для Valve сезонные распродажи остаются ключевым инструментом удержания аудитории и стимулирования продаж. Несмотря на конкуренцию со стороны Epic Games Store и других платформ, именно Steam-сейлы до сих пор считаются крупнейшими событиями для ПК-гейминга.

Весенняя распродажа традиционно менее агрессивна, чем летняя или зимняя, однако часто предлагает выгодные цены на игры, вышедшие в конце предыдущего года — так что это один из лучших моментов «догнать» пропущенные релизы.

Как и раньше, все предложения доступны непосредственно в магазине — и, судя по масштабу акции, найти что-то в свою библиотеку на этот раз будет несложно.

Проклятие вечной пятницы: В Steam появилось демо украинского приключения That Friday Again

Источник: Steam

