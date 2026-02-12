Полный солдаут: в США разобрали все Steam Deck из-за кризиса памяти

В США на официальном сайте Steam полностью исчезли из наличия все модели Steam Deck. Речь идет о трех конфигурациях: базовой Steam Deck LCD с хранилищем емкостью 256 ГБ, а также OLED-версии на 512 ГБ и 1 ТБ. Все они получили статус «Out of stock» («Нет в наличии»). На фоне глобального кризиса памяти это выглядит тревожно — особенно учитывая то, что ранее дефицит уже повлиял на планы Valve по ценообразованию и запуску будущей Steam Machine.





Впрочем, ситуация не повсеместная. В британском магазине Steam все три модели пока что доступны. При этом для LCD-версии с 256 ГБ указано, что она больше не производится:

«Мы больше не производим модель Steam Deck LCD 256GB. После распродажи она больше не будет доступна».

Это позволяет предположить, что Steam Deck LCD с хранилищем емкостью 256 ГБ окончательно исчезла с американского рынка. Она распродана и не вернется. Но что с OLED-версиями на 512 ГБ и 1 ТБ — пока что непонятно.

Valve не комментирует ситуацию. В отличие от истории со Steam Machine, когда компания сделала официальное заявление в блоге Steam Hardware Events, сейчас никаких объяснений нет. Поэтому остается лишь анализировать возможные причины.





Один из вариантов — это волна «панических» покупок. Геймеры могли массово скупать Steam Deck, опасаясь дальнейшего роста цен из-за кризиса памяти, который подпитывает спрос со стороны ИИ-индустрии. Другой сценарий — проблемы с поставками оперативной памяти или накопителей. Valve могла столкнуться с дефицитом компонентов, нежеланием закупать их по новым ценам или же перераспределением запасов на другие устройства.

Некоторые наблюдатели прямо связывают ситуацию с кризисом памяти. Даже если причиной стал ажиотажный спрос, он тоже в конечном итоге вытекает из ожидаемого подорожания DRAM и NAND.

Нельзя исключать и тарифный фактор в США. Сложная и изменчивая тарифная политика администрации Трампа могла заставить Valve временно приостановить поставки после очередных жестких анонсов. Это могло и привести к полной распродаже на американском рынке. В то же время не исключено, что речь идет о временном локальном сбое в логистике.

Ключевой вопрос теперь — изменятся ли цены на OLED-версии, если они снова появятся в продаже. С учетом того, насколько за последние месяцы подорожали память и хранилища, а также потенциального влияния тарифов, пересмотр стоимости выглядит вполне вероятным. Но официальной позиции Valve пока нет. Пока что пользователям остается лишь следить за страницей Steam Store и блогом Steam Hardware Events в поисках обновлений.





