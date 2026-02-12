tradfi
Новости Устройства 12.02.2026 comment views icon

Полный солдаут: в США разобрали все Steam Deck из-за кризиса памяти

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Повний солдаут: в США розібрали всі Steam Deck через кризу пам'яті

В США на официальном сайте Steam полностью исчезли из наличия все модели Steam Deck. Речь идет о трех конфигурациях: базовой Steam Deck LCD с хранилищем емкостью 256 ГБ, а также OLED-версии на 512 ГБ и 1 ТБ. Все они получили статус «Out of stock» («Нет в наличии»). На фоне глобального кризиса памяти это выглядит тревожно — особенно учитывая то, что ранее дефицит уже повлиял на планы Valve по ценообразованию и запуску будущей Steam Machine.


Впрочем, ситуация не повсеместная. В британском магазине Steam все три модели пока что доступны. При этом для LCD-версии с 256 ГБ указано, что она больше не производится:

«Мы больше не производим модель Steam Deck LCD 256GB. После распродажи она больше не будет доступна».

Это позволяет предположить, что Steam Deck LCD с хранилищем емкостью 256 ГБ окончательно исчезла с американского рынка. Она распродана и не вернется. Но что с OLED-версиями на 512 ГБ и 1 ТБ — пока что непонятно.

Valve не комментирует ситуацию. В отличие от истории со Steam Machine, когда компания сделала официальное заявление в блоге Steam Hardware Events, сейчас никаких объяснений нет. Поэтому остается лишь анализировать возможные причины.


Valve анонсировала лимитированную модель Steam Deck OLED — в белом цвете и с ценой $679

Один из вариантов — это волна «панических» покупок. Геймеры могли массово скупать Steam Deck, опасаясь дальнейшего роста цен из-за кризиса памяти, который подпитывает спрос со стороны ИИ-индустрии. Другой сценарий — проблемы с поставками оперативной памяти или накопителей. Valve могла столкнуться с дефицитом компонентов, нежеланием закупать их по новым ценам или же перераспределением запасов на другие устройства.

Некоторые наблюдатели прямо связывают ситуацию с кризисом памяти. Даже если причиной стал ажиотажный спрос, он тоже в конечном итоге вытекает из ожидаемого подорожания DRAM и NAND.

Спецпроекты
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина

Память подорожает на 30%, и виноват ИИ: Samsung подняла цену на DRAM и NAND, вслед за Micron и SanDisk

Нельзя исключать и тарифный фактор в США. Сложная и изменчивая тарифная политика администрации Трампа могла заставить Valve временно приостановить поставки после очередных жестких анонсов. Это могло и привести к полной распродаже на американском рынке. В то же время не исключено, что речь идет о временном локальном сбое в логистике.

Ключевой вопрос теперь — изменятся ли цены на OLED-версии, если они снова появятся в продаже. С учетом того, насколько за последние месяцы подорожали память и хранилища, а также потенциального влияния тарифов, пересмотр стоимости выглядит вполне вероятным. Но официальной позиции Valve пока нет. Пока что пользователям остается лишь следить за страницей Steam Store и блогом Steam Hardware Events в поисках обновлений.

Редкий прототип Steam Deck продали на eBay за $2000 — внутри APU 2019 года


Источник: pcgamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
Lenovo Legion Go 2 уже в Украине: OLED, Ryzen Z2 Extreme и 74 Вт-ч от 50 тыс. грн
Steam Machine будет дорогой: ритейлеры "засветили" цену: ритейлеры "засветили" цену
Steam без шутов: Valve обновила систему наград сообщества
Steam добавил официальную систему версионирования для модификаций Steam Workshop
Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей: до 14 ядер CPU и 12 ядер GPU Xe3
Геймер пообещал сыну PS5 и GTA 6 на релизе, если тот возьмет платину в Crash Bandicoot 4
Готовьте кошельки: Steam опубликовал расписание фестивалей и распродаж на 2026 год
Турция угрожает замедлить Steam и EGS на 90% за отсутствие локальных офисов
Half-Life 3 выйдет весной 2026 года как лаунч-тайтл для Steam Machine, — инсайдер
Valve пересмотрит дату выпуска и цену Steam Machine из-за кризиса памяти
Баг в Steam перезаписывает загруженную игру, если установить другую или мод с подобным названием
В Steam стартовал Фестиваль детективов — Disco Elysium, Sherlock Holmes и другие со скидками до 90%
Steam добавил новые уведомления, которые сэкономят вам деньги при покупке игры
Джеффри Эпштейн получил пожизненный бан от Xbox в 2013 году
В Steam стартовал Фестиваль настольных игр: множество демо и скидки до 80%
Клиент Steam стал полностью 64-битным
PS6 подождет: Sony продала 92,2 млн PlayStation 5 по всему миру
Valve сворачивает производство самого дешевого Steam Deck
Для любителей неона: Sony представила новые DualSense и панели PS5 в коллекции HYPERPOP
Секрет Epic Games Store раскрыт: игра получила 200% рост продаж в Steam после бесплатной раздачи
В Steam стартовал фестиваль "Игрок против игрока": Mortal Combat, Rust и другие игры со скидками до 80%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить