Valve сворачивает производство самого дешевого Steam Deck

Valve прекращает производство самой дешевой версии Steam Deck с LCD-дисплеем и накопителем на 256 ГБ, которая стоила $399. Модель, к сожалению, больше не выпускается и не вернется в продажу после распродажи остатков.

На страница портативной консоли в Steam Store прямо указано, что LCD-версия снята с продажи. В США эта модель уже обозначена как распроданная. Отдельного анонса компания не делала, а изменение появилось лишь в виде примечания под списком моделей. После этого самым доступным вариантом стала Steam Deck OLED с 512 ГБ памяти за $549. Это существенное повышение цены, ведь ранее стартовая стоимость делала «портативку» одним из самых дешевых способов войти в мир портативных ПК.

Примечание о прекращении продажи Steam Deck с LCD-дисплеем в конце скриншота

Компания не прокомментировала решение напрямую, поэтому причины можно лишь предполагать. Основным предположением остается рост цен на оперативную память. Клапан до сих пор не определилась с ценой Steam Machine и вероятным релизом Half-Life 3поэтому удерживать предыдущее устройство в ценовом сегменте до $400 становится сложнее.

Факт очевиден: эпоха доступного Steam Deck с LCD-экраном завершилась. Именно эти модели в 2022 году сделали устройство массовым и задали тон рынку портативных игровых ПК. OLED-версия имеет свои преимущества, но исчезновение базовой конфигурации оставляет пустую нишу, и вряд ли другие производители быстро ее заполнят. По крайней мере в этом ценовом сегменте.

Появятся ли восстановленные или ограниченные партии LCD-моделей в будущем — неизвестно. Компания этого не подтверждала. Однако теперь линейка портативных консолей Valve стала значительно дороже для новых покупателей. Как собственно и оперативная память, дефицит которой может длиться не менее трех лет.

Источник: PC Gamer / The Verge