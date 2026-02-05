Valve пересмотрит дату выпуска и цену Steam Machine из-за кризиса памяти

Valve подтвердила, что отложит выпуск Steam Machine в связи с дефицитом и повышением цен на память, спровоцированным высоким спросом со стороны ЦОД для ИИ.





В среду, 4 февраля, компания в собственном блоге сообщила, что до сих пор планирует выпустить ПК-консоль и VR-гарнитуру, а также Steam Controller в первой половине этого года. Однако понадобится больше времени для определения конкретных цен и дат релиза.

«Когда мы анонсировали эти продукты в ноябре, мы планировали уже сейчас сообщить конкретные цены и даты запуска. Но дефицит памяти и хранилищ, о котором вы, вероятно, слышали в отрасли, с тех пор резко возрос. Ограниченная доступность и рост цен на эти важнейшие компоненты означают, что нам необходимо пересмотреть наш точный график поставок и ценообразования (особенно в отношении Steam Machine и Steam Frame). Наша цель — отгрузить все три продукта в первой половине года — не изменилась. Но мы должны поработать над определением конкретных цен и дат запуска, которые мы сможем с уверенностью объявить, учитывая, как быстро могут измениться обстоятельства, связанные с этими вопросами», — отмечают в Valve.

Steam Machine был анонсирован в ноябре прошлого года. По оценкам, судя по входящим в него комлектующим, его стоимость будет составлять около $700. В Valve отмечали, что ориентируются на среднюю цену сборки бюджетного ПК из отдельных комплектующих.





С момента анонса мировые цены на все виды памяти значительно возросли. Согласно сообщениям, контрактные цены на DRAM увеличились на более 170% по сравнению с прошлым годом. Рост цен был спровоцирован крупным соглашением, подписанным Samsung и SK в октябре, в рамках которого OpenAI будет получать почти половину мирового объема DRAM для своих центров обработки данных Stargate. Это привело к тому, что компании, которые не имеют больших запасов комплектующих, включая, как сообщается, Microsoft, оказались в уязвимом положении.

Мы писали, что Samsung объявила о повышении цен на оперативную память и флэш-память NAND на 15-30%. Стоит заметить, что другие производители, такие как Micron и SanDisk, уже предприняли аналогичные шаги.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: VGC