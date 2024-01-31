Полупроводниковый бизнес Samsung принес рекордные убытки, а общая операционная прибыль упала на 35%

Последний квартал 2023 года оказался далеко не самым успешным для Samsung Electronics. Компания получила совокупный доход в сумме 67,78 трлн корейских вон (около $51 млрд), хотя аналитики ожидали доход на уровне 69,27 трлн корейских вон. Выручка сократилась на 3,8% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

Вместе с тем компания получила 2,82 трлн корейских вон операционной прибыли, что на 34,57% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики ожидали операционную прибыль на уровне 3,43 трлн корейских вон.

На протяжении 2023 года полупроводниковый бизнес Samsung Electronics, который на протяжении многих лет был ее финансовым локомотивом, понес рекордные убытки в 14,88 трлн корейских вон. Для сравнения, в предыдущем году этот бизнес принес 23,82 трлн корейских вон прибыли. Причиной тому стал слабый мировой спрос на память и другие чипы.

Вместе с тем Samsung заявила, что ее выручка и операционная прибыль в четвертом квартале улучшились по сравнению с третьим кварталом благодаря восстановлению цен на чипы памяти и «продолжительному росту» продаж дисплеев премиум-класса. Однако доходы и прибыль бизнеса по выпуску смартфонов в четвертом квартале снизились по сравнению с предыдущим кварталом, отчасти из-за «эффекта затухания» спроса на новые модели, выпущенные в третьем квартале.

В последнее время наблюдается смещение рынка смартфонов в сторону премиум-класса. Потому лучше себя чувствуют компании, предлагающие премиальные устройства, например, Apple.

«Мы сосредоточимся на увеличении продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью для повышения прибыльности», — заявила Samsung.

В период с 2020 по 2023 год средняя цена продажи смартфонов Samsung уже выросла примерно на $100.

В первом квартале Samsung ожидает падения спроса на смартфоны из-за сезонности, но отмечает, что премиум-сегмент, скорее всего, вырастет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку глобальные макроэкономические проблемы сохраняются, Samsung ожидает, что ее прибыль в первой половине 2024 года продемонстрирует «умеренное улучшение». Лишь во втором полугодии можно ожидать «более значительного улучшения».

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Источник: cnbc