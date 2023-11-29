На Рождество Дети хотят подписки на игры и электронные деньги, а не новые игры или другие подарки – исследование

Ассоциация развлекательного программного обеспечения Великобритании (ESA) опубликовала новые данные, говорящие, что в этот праздничный сезон дети больше всего хотят подарков, связанных с видеоиграми. Но если «копнуть» немного глубже, окажется, что большинство детей не хотят новых игр. В этом году они ищут в своих чулках цифровую валюту или подписку на видеоигру.

В 2022 году 90% видеоигр, проданных в Великобритании, были цифровыми. Поэтому неудивительно, что немногие дети желают получить новые физические копии игр для Xbox или PlayStation. Но то, что может некоторых удивить – большинство детей, кажется, просто хотят виртуальных денег или подписку на игру.

Отчет ESA показывает, какие подарки просят на это Рождество дети от 10 до 17 лет в Соединенных Штатах. Наиболее запрашиваемые подарки были связаны с видеоиграми, они составили 72% полученных ответов. 86% мальчиков и 59% девочек хотят именно видеоигр. Но каких именно? Самым популярным ответом были подписки на игры (39%). Второй по популярности запрос – «внутриигровая валюта» (29%). Меньше всего в этом сегменте детей интересовали физические копии игр – всего 22%.

В конце концов, подобные данные о пристрастиях детей можно получить по собственному опыту и не только в Британии. Тенденция может показаться странной, но взрослые часто «отстают во времени» и не всегда точно могут определить, что интересно детям.

Источники: Kotaku