Пользователи Twitter смогут скрыть количество просмотров в публикациях

Илон Маск говорит, что пользователи смогут отключить функцию подсчета просмотров, как только обновления «приведут в порядок».

Ранее Twitter объявил, что счетчики просмотров на публикациях теперь доступны на iOS, Android и частично в веб-версии. Новая функция позволит просмотреть, сколько пользователей видели ваш твит, однако вашу личную статистику могут смотреть и другие люди.

В компании отмечают, что на твитах Сообществ, Twitter Circle и «старых» твитах такие данные не будут отображаться.

Маск объявил об этой функции 1 декабря и намекнул, что пытается сделать текстовые и графические посты на платформе похожими на видеопосты, уже имеющие общедоступные просмотры. Он также сказал, что функция предназначена для того, чтобы показать, насколько «живой» является платформа, и что просто просмотр ответов и лайков не дает пользователям полной картины.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022