Пользователи Twitter смогут скрыть количество просмотров в публикациях

Илон Маск говорит, что пользователи смогут отключить функцию подсчета просмотров, как только обновления «приведут в порядок».

Ранее Twitter объявил, что счетчики просмотров на публикациях теперь доступны на iOS, Android и частично в веб-версии. Новая функция позволит просмотреть, сколько пользователей видели ваш твит, однако вашу личную статистику могут смотреть и другие люди.

В компании отмечают, что на твитах Сообществ, Twitter Circle и «старых» твитах такие данные не будут отображаться.

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«Просмотры считаются, независимо от того, где пользователь видит ваш твит (домашняя страница, поиск, профили, встроенные статьи и т. д.) и от того, подписан ли он на вас. В зачет идет даже просмотр самого автора твита».

Маск объявил об этой функции 1 декабря и намекнул, что пытается сделать текстовые и графические посты на платформе похожими на видеопосты, уже имеющие общедоступные просмотры. Он также сказал, что функция предназначена для того, чтобы показать, насколько «живой» является платформа, и что просто просмотр ответов и лайков не дает пользователям полной картины.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video. Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

В настоящее время Илон объявил, что функцию впоследствии можно будет отключить.

«Мы наведем порядок в эстетике и добавим параметр отключения, но я думаю, что это [функция] понравится почти всем», — написал Маск.

We’ll tidy up the esthetics & add a setting to turn it off, but I think almost everyone will grow to like it — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2022

Кроме того, Маск опроверг сообщение Reuters с пятницы о том, что он приказал удалить функцию Twitter, известную как #ThereIsHelp, рекламировавшую горячие линии для предотвращения самоубийств и другие ресурсы безопасности. Издание сообщило, что функция отсутствовала на протяжении последних нескольких дней, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом.

1. The message is actually still up. This is fake news. 2. Twitter doesn’t prevent suicide. — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2022

Также продолжается обновление многострадальной подписки Twitter Blue, которую Маск то отменял, то запускал по нескольку раз, каждый раз объявляя новую цену: от $7,99 ежемесячно до $8, и $11 исключительно для пользователей Apple. Теперь владельцы Twitter Blue получат «приоритетное отображение в разговорах» и возможность загружать видео до 60 минут, размером 2 ГБ и разрешением 1080p (только для веб-версии).