Twitter Blue возвращается: с обязательным подтверждением номера телефона и более высокой ценой на iOS — $11/мес

Пользователи Apple смогут приобрести синюю галочку за $11 в месяц, остальным — подписка обойдется в $8. Подтверждение аккаунта могут получить только люди, которые предоставят свой номер телефона. Обещанные в Twitter Blue дополнительные функции (приоритетное размещение в ответах и поиске, а также меньше рекламы) «появятся в скором времени», обещают в соцсети.

Сегодня Twitter возобновляет подписку Blue — через месяц после отказа от первой попытки, вызвавшей хаос в соцсети и появление множества фейковых аккаунтов с синими галочками.

Как сообщалось ранее, подписка обойдется в $8 в месяц. Для покупки подписки через iOS App Store (чтобы компенсировать 30% комиссии, которую Apple снимает с покупок в программе) понадобится чуть больше — $11 в месяц.

На этот раз каждый, кто оплатит Blue и планирует получить отметку «подтверждено» в своем профиле, должен сначала зарегистрировать номер телефона, а при смене «имени или фотографии профиля» метка будет исчезать — пока аккаунт не проверят ответственные команды Twitter.

В треде в Twitter компания сообщает, что подписчики получат доступ к синей метке профиля вместе с рядом функций, включая возможность редактировать твиты, загружать видео 1080p и доступ к режиму чтения. Компания также обещает меньше объявлений и приоритет в поиске и утверждает, что функции «будут доступны уже скоро».

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

Twitter также сообщает, что меняет отметку «официально», с которой импровизировал в последнее время. Компании получат «золотую галочку», а правительственные аккаунты — «серую» позже на этой неделе.

Эстер Кроуфорд, менеджер по продуктам в Twitter, говорит, что компания потребует подтверждения номера телефона, перед предоставлением платной «синей» галочки, чтобы «бороться с имитациями».

On Monday we are bringing back the ability to subscribe to @TwitterBlue — it’ll be $8/mo on the web and $11/mo on iOS. We’ve added a review step before applying a blue checkmark to an account as one of our new steps to combat impersonation (which is against the Twitter Rules).

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) December 10, 2022