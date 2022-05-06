Поможем собрать на снаряжение 3-му отдельному батальону УДА в Запорожской области

Продолжаем рассказывать о проектах, с помощью которых читатели издания ITC.ua могут узнать о небольших инициативах по сбору средств во время войны и поддержать их.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Сегодня хотим рассказать вам о 3-м отдельном батальоне УДА, который сейчас воюет на передовой в Запорожской области. Сейчас для противостояния с россией им нужны:

Цифровой прицел ночного видения Pulsar Digisight LRF #970 – стоит 40 тыс. грн за один (2 штуки – 80 тыс. грн). Квадрокоптер Autel EVO II PRO v2 – стоит 85 тыс. грн за один (2 штуки – 170 тыс. грн). Смартфон для управления коптерами Samsung Galaxy A52 4/128 Gb black (SM – A52FZKDSEK) – стоит 12 тыс. грн за один (2 штуки – 24 тыс. грн).

Всего на покупку необходимого военного снаряжения нужно собрать 274 тыс. грн. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312.

Призываем вас поучаствовать в сборе средств для наших защитников. Мы будем внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся после достижения цели.

В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях – MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Подробнее о проекте: