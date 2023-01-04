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На Pornhub только с паспортом: в Луизиане ввели обязательную возрастную проверку на «взрослых» сайтах

На Pornhub только с паспортом: в Луизиане ввели обязательную возрастную проверку на «взрослых» сайтах

Теперь в Луизиане действует закон, предусматривающий обязательную возрастную проверку пользователей на сайтах, содержащих порнографию.

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Политика закона предусматривает, что сайты, содержащие 33,3% и более порнографического контента, должны требовать подтверждения пользователей, что они достигли 18-летнего возраста. К этому перечню относится и Pornhub, где теперь потребуют предоставить официальное удостоверение личности.

Видео, опубликованное в Twitter, по-видимому, демонстрирует то, что уже видят пользователи в Луизиане. Сайт Pornhub просит пользователей подтвердить свой возраст с помощью AllpassTrust, работающего со службой цифрового удостоверения личности Луизианы LA Wallet.

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Для использования LA Wallet на сайтах с порнографией необходимо просканировать государственное удостоверение личности, чтобы создать цифровую лицензию, которая будет восприниматься как официальная идентификация.

Vice подтвердил эту информацию с помощью VPN, отметив, что другие сайты для взрослых, такие как XVideos и XHamster по-прежнему доступны в обычном режиме. Сайт OnlyFans зависает на странице загрузки, отображающей логотип, только при доступе с IP-адреса Луизианы, и в конце концов время ожидания перед загрузкой сайта истекает.

Закон штата Луизиана был принят в прошлом году и вступил в силу в начале 2023 года, став серьезнейшим шагом в серии действий правительства, направленных на безопасность детей. Законодатели нескольких штатов США объявили порнографию «кризисом общественного здоровья», другие приняли определенные меры предосторожности — в Юте, например, требуют от сайтов предоставлять пользователям предупреждения перед переходом к контенту.

В августе в Калифорнии также приняли закон, направленный на то, чтобы сделать онлайн-платформы более безопасными для детей и который требует, чтобы веб-сервисы проводили опрос для оценки потенциальных рисков для пользователей в возрасте до 18 лет. Среди других мероприятий сайты должны ограничивать использование личной информации от несовершеннолетних и избегать сбора данных о геолокации. Также они должны ограничить использование «темных шаблонов».

В прошлом мероприятия по проверке возраста были проблематичными. Среди прочего, это предусматривает, что сторонней службе нужно предоставить конфиденциальную информацию о ваших просмотрах, и это потенциально выводит вперед крупные компании, которые могут легко позволить себе эту услугу, в отличие от меньших независимых сайтов. Великобритания провалила многолетние попытки ввести проверку на сайтах для взрослых, хотя недавно возобновила свои планы.

В 2022 году французское агентство по защите данных CNIL пришло к выводу, что «пока нет решения» для проверки возраста, которое было бы достаточно надежным, комплексным и конфиденциальным. CNIL также отметил, что пользователи часто могут обойти локализованные запреты с помощью VPN.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт Pornhub с 900 тысячами подписчиков, а Meta навсегда заблокировала аккаунт Pornhub в Instagram: компании утверждают, что сайт неоднократно нарушал условия использования ресурсов касаемо наготы, контента для взрослых и сексуальных домогательств.

Давление на Pornhub и его базирующуюся в Люксембурге материнскую компанию MindGeek продолжает расти. Некоторые обвиняют сайт в том, что он не модерирует содержимое и позволяет публиковать видео, содержащие материалы жестокого обращения с детьми и видео с людьми, которые не предоставляли на это разрешение. Эти опасения привели к отставке генерального директора Pornhub Фераса Антуна и главного операционного директора Дэвида Тасилло, а также повлияли на отношения Pornhub с другими компаниями. В 2020 году Visa и Mastercard прекратили транзакции на Pornhub из-за наличия на сайте «незаконного контента», хотя обе компании все еще разбираются с иском, обвиняющим их в намерениях «помочь MindGeek монетизировать детское порно».

Источник: The Verge


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