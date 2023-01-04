На Pornhub только с паспортом: в Луизиане ввели обязательную возрастную проверку на «взрослых» сайтах

Теперь в Луизиане действует закон, предусматривающий обязательную возрастную проверку пользователей на сайтах, содержащих порнографию.

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Политика закона предусматривает, что сайты, содержащие 33,3% и более порнографического контента, должны требовать подтверждения пользователей, что они достигли 18-летнего возраста. К этому перечню относится и Pornhub, где теперь потребуют предоставить официальное удостоверение личности.

Видео, опубликованное в Twitter, по-видимому, демонстрирует то, что уже видят пользователи в Луизиане. Сайт Pornhub просит пользователей подтвердить свой возраст с помощью AllpassTrust, работающего со службой цифрового удостоверения личности Луизианы LA Wallet.

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw — Public Defendering (@fodderyfodder) January 2, 2023

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Для использования LA Wallet на сайтах с порнографией необходимо просканировать государственное удостоверение личности, чтобы создать цифровую лицензию, которая будет восприниматься как официальная идентификация.

Vice подтвердил эту информацию с помощью VPN, отметив, что другие сайты для взрослых, такие как XVideos и XHamster по-прежнему доступны в обычном режиме. Сайт OnlyFans зависает на странице загрузки, отображающей логотип, только при доступе с IP-адреса Луизианы, и в конце концов время ожидания перед загрузкой сайта истекает.

Закон штата Луизиана был принят в прошлом году и вступил в силу в начале 2023 года, став серьезнейшим шагом в серии действий правительства, направленных на безопасность детей. Законодатели нескольких штатов США объявили порнографию «кризисом общественного здоровья», другие приняли определенные меры предосторожности — в Юте, например, требуют от сайтов предоставлять пользователям предупреждения перед переходом к контенту.

В августе в Калифорнии также приняли закон, направленный на то, чтобы сделать онлайн-платформы более безопасными для детей и который требует, чтобы веб-сервисы проводили опрос для оценки потенциальных рисков для пользователей в возрасте до 18 лет. Среди других мероприятий сайты должны ограничивать использование личной информации от несовершеннолетних и избегать сбора данных о геолокации. Также они должны ограничить использование «темных шаблонов».

В прошлом мероприятия по проверке возраста были проблематичными. Среди прочего, это предусматривает, что сторонней службе нужно предоставить конфиденциальную информацию о ваших просмотрах, и это потенциально выводит вперед крупные компании, которые могут легко позволить себе эту услугу, в отличие от меньших независимых сайтов. Великобритания провалила многолетние попытки ввести проверку на сайтах для взрослых, хотя недавно возобновила свои планы.

В 2022 году французское агентство по защите данных CNIL пришло к выводу, что «пока нет решения» для проверки возраста, которое было бы достаточно надежным, комплексным и конфиденциальным. CNIL также отметил, что пользователи часто могут обойти локализованные запреты с помощью VPN.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт Pornhub с 900 тысячами подписчиков, а Meta навсегда заблокировала аккаунт Pornhub в Instagram: компании утверждают, что сайт неоднократно нарушал условия использования ресурсов касаемо наготы, контента для взрослых и сексуальных домогательств.

Давление на Pornhub и его базирующуюся в Люксембурге материнскую компанию MindGeek продолжает расти. Некоторые обвиняют сайт в том, что он не модерирует содержимое и позволяет публиковать видео, содержащие материалы жестокого обращения с детьми и видео с людьми, которые не предоставляли на это разрешение. Эти опасения привели к отставке генерального директора Pornhub Фераса Антуна и главного операционного директора Дэвида Тасилло, а также повлияли на отношения Pornhub с другими компаниями. В 2020 году Visa и Mastercard прекратили транзакции на Pornhub из-за наличия на сайте «незаконного контента», хотя обе компании все еще разбираются с иском, обвиняющим их в намерениях «помочь MindGeek монетизировать детское порно».

Источник: The Verge