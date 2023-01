На Pornhub только с паспортом: в Луизиане ввели обязательную возрастную проверку на «взрослых» сайтах

Теперь в Луизиане действует закон, предусматривающий обязательную возрастную проверку пользователей на сайтах, содержащих порнографию.

Политика закона предусматривает, что сайты, содержащие 33,3% и более порнографического контента, должны требовать подтверждения пользователей, что они достигли 18-летнего возраста. К этому перечню относится и Pornhub, где теперь потребуют предоставить официальное удостоверение личности.

Видео, опубликованное в Twitter, по-видимому, демонстрирует то, что уже видят пользователи в Луизиане. Сайт Pornhub просит пользователей подтвердить свой возраст с помощью AllpassTrust, работающего со службой цифрового удостоверения личности Луизианы LA Wallet.

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw

