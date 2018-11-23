Порошенко подписал законы, призванные решить вопрос автомобилей с иностранной регистрацией

Сегодня настоящий день перемен. О не очень приятных изменениях, касающихся беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов, и очень приятных, позволяющих еще как минимум четыре года ввозить электромобили без уплаты налогов, мы уже рассказали. Одновременно стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал ранее принятые Радой законы №8487 и №8488, призванные решить вопрос автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщается на официальных страницах главы государства в Twitter и Facebook.

Напомним, первый (№8487) снижает ставки акцизного налога для автомобилей на еврономерах, а второй (№8488) ужесточает наказания за нарушения таможенных правил.

Президент призвал владельцев авто с европейскими номерами «воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста». Он также назвал эту инициативу «непростым компромиссом» и заверил, что все средства, полученные от растаможивания этих авто, пойдут в Пенсионный фонд. Президент также пообещал, что Пенсионный фонд будет регулярно отчитываться о суммах, полученных от законного оформления таких автомобилей.

«Все средства от этого, с первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом», – заявил президент.

Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з… Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 22 листопад 2018 р.

Как обычно, изменения вступят в силу на следующий день после публикации в газете «Урядовый курьер». С этого дня у владельцев автомобилей с еврономерами будет 90 дней на растаможку по льготной, сниженной вдвое акцизной ставке. Важно отметить, что сниженные ставки акциза распространяются исключительно на автомобили для личного пользования. Кроме того, за нарушение правил таможенного оформления теперь будут огромные штрафы: первое такое нарушение – 8,5 тыс. грн, а повторное – штраф в 170 тыс. грн + лишение права управления на 1 год и конфискация без выплаты компенсации.

Инфографика — УП

Мы подробно рассказывали о том, что изменится после вступления этих законов в силу, в предыдущей новости.

Источник: Twitter