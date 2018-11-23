Решение принято: норму о «трех посылках» отменили, но беспошлинный порог снизили до 100 евро

Вчера поздно вечером Верховная Рада Украины вместе с госбюджетом на 2019 год приняла традиционный бюджетный пакет документов с изменениями различных нормативных актов. В их числе – тот самый законопроект №9260 с повышением ряда налоговых ставок и обновлением правил беспошлинного ввоза товаров.

Мы и многие другие опасались, что на этапе второго чтения окажется, что беспошлинный лимит снизили до 22 евро, но, к счастью, эти предположения не подтвердились. В этом плане никаких изменений по сравнению с той версией законопроекта, что была принята в первом чтении в начале месяца нет.

Итак, скандальная норма, ограничивающая количество посылок, ввозимых без уплаты налогов, до трех в месяц на одного человека, которая должна была заработать с 1 января 2019 года, отменяется.

Для физлиц-получателей беспошлинный порог ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов с нынешних 150 евро снизится до 100 евро. Важно подчеркнуть, что лимит будет снижен не с начала года, а с 1 июля 2019 года. При этом для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц лимит не меняется и остается равным 150 евро.

Еще одно важное изменение касается почтовых операторов и компаний, предоставляющих услуги международной доставки посылок. Они теперь являются налоговыми агентами со всеми вытекающими последствиями – обязаны насчитывать и платить налоги от имени получателя посылки, стоимость которой превышает пороговую, а также вести всю необходимую документацию. Перечень этих документов и реестров весьма солидный, кому интересно он приведен в статье 191.1.3. Налогового кодекса. Да, вступление в силу этой нормы отсрочили до 2021 года. То есть, операторам дали два года на подготовку.

Выступая в Раде, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что в общей числе посылок те, что дороже 150 составляют, всего 1,4%.

Источник: rada.gov.ua