Портал «Дія» на неделю приостановил онлайн-регистрацию ФОП для решения проблемы загруженности регистраторов
Государственный портал «Дія» временно приостановил прием заявлений о регистрации физических лиц-предпринимателей (ФОП). Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале ресурса.
В «Дія» отметили, что приостанавливают прием заявлений по регистрации ФОП, чтобы решить проблему значительной нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг. Прием заявлений начнется примерно через неделю, после доработки функциональности нового ЕГР.
«Нам очень жаль, что так получилось.
Благодарны, что понимаете и остаетесь с «Дія»
Не волнуйтесь, поданные ранее заявления обрабатываются, все данные сохранены!
Обязательно сообщим, когда вы снова сможете открыть собственное дело через портал».
Отметим, что в внедрении в промышленную эксплуатацию обновленного программного обеспечения ЕГР и окончании процесса миграции данных в обновленный ЕГР было объявлено 11 августа 2020 года — на пять дней раньше запланированного срока. До этого ПО реестра последний раз обновлялось более 10 лет назад — в 2007 году.
Напомним, что 2 апреля 2020 года Минцифры запустило сайт электронного правительства «Дія» с различными услугами для бизнеса и граждан, который среди прочего позволяет быстро зарегистрировать ФОП. В итоге за первые два месяца работы в онлайне зарегистрировалось 16,1 тыс. новых ФОП, что составляет почти 45% от всех регистраций ФОП за этот период.
Источник: Дія