Минцифры запустило сайт электронного правительства «Дія»

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Как и было запланировано, Минцифры сегодня официально представило сайт электронного правительства «Дія». Больше месяца он тестировался узким кругом тестировщиков из сообщества «Дія», теперь же сервис доступен всем желающем по адресу diia.gov.ua.

В будущем нам этом сайте планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы и инструменты, которые сейчас разбросаны по разным государственным сайтам. Пока же в веб-версии «Дії» предоставлены лишь некоторые из них.

Само собой, для входа в кабинет и получения услуг необходимо иметь электронную подпись (КЭП или ЭЦП). Также доступна возможность авторизации с помощью GOV ID.

На сайте есть два основных раздела с онлайн-услугами — для бизнеса и граждан.

В личном кабинете гражданина — данные из реестров о бизнесе, недвижимости, транспортных средствах, земельных участках и цифровые версии документов из мобильного приложения «Дія» — пока цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. На подходе студенческий билет, который пока доступен ограниченному числу в рамках публичного бета-теста, а также загранпаспорт и внутренняя ID-карты — бета-тест должен стартовать уже на этой неделе.

Бизнесу «Дія» предлагает возможность онлайн зарегистрировать, внести изменения или закрыть ФЛП. Также есть возможность получить разные лицензии и справки из государственных реестров. Например, можно получить выписку о земельном участке или о нормативной денежной оценке.

В отличие от агрегатора всех государственных онлайн-сервисов Egov.in.ua, о котором мы писали утром, сайт «Дія» представляет доступ к услугам напрямую, не перенаправляя на другие государственные сайты. Будем надеяться, что в итоге разработчики перенесут на «Дію» все доступные государственные услуги и мы наконец получим долгожданное электронное правительство.

Источник: Дія