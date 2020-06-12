16,1 тыс. — столько ФЛП зарегистрировалось онлайн на сайте «Дія» с апреля по июнь. Это почти 45% от всех регистраций ФЛП за этот же период

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2 апреля Минцифры запустило сайт электронного правительства «Дія» с различными услугами для бизнеса и граждан, который среди прочего позволяет быстро зарегистрировать ФЛП («за 10 минут», по заверениям разработчиков Diia Company). Сегодня министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился свежей статистикой по итогам первых месяцев работы услуги. В своем сообщении в Telegram министр почему-то говорит о «трех месяцах», хотя услуга была запущена 2 апреля, а сегодня на календаре 12 июня. То есть, по факту получается два месяца.

Итак, с момента запуска услуги регистрации ФЛП онлайн через сайт было открыто 16,1 тыс. новых ФЛП, что соответствует почти 45% от всех зарегистрированных ФЛП за этот период.

Только за прошедшую неделю в Украине было зарегистрировано более 5 тыс. ФЛП, из них 2,1 тыс. — онлайн с помощью соответствующей услуги на сайте «Дія». «Эти цифры свидетельствуют, что темпы регистрации физических лиц – предпринимателей возвращаются к докарантинному уровню», утверждает министр.

Михаил Федоров также анонсировал скорый запуск обновленной онлайн-услуги регистрации ООО (Общество с ограниченной ответственностью), но без каких-либо подробностей.

Источник: Михаил Федоров Telegram