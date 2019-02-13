Появились новые сведения о смартфонах Samsung Galaxy A50 и Galaxy A20 с Android Go

Как ожидается, в первом квартале компания Samsung официально представит новые смартфоны серии Galaxy A, такие как Galaxy A10, Galaxy A20 и Galaxy A30. А уже во втором квартале на рынок должен выйти смартфон Galaxy A50. Эта модель уже прошла сертификацию в Federal Communications Commission (FCC) США, что позволило узнать некоторые характеристики новинки. А база данных Geekbench свидетельствует, что Samsung выпустит и Android Go версию модели Galaxy A20.

Сначала рассмотрим смартфон Samsung Galaxy A50. Судя по данным FCC, аппарат содержит 6,22-дюймовый дисплей и размеры 158,5×74,5 мм. Вероятно, дисплей имеет небольшой каплеобразный вырез. В устройстве реализована поддержка стандартов связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, LTE и ANT+. В предыдущем месяце смартфон Galaxy A50 уже прошёл сертификацию в Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance. Предыдущие утечки утверждали, что эта модель получит тройную основную камеру с 24-мегапиксельным основным сенсором. Для съёмки автопортретов тоже доступна 24-мегапиксельная камера. Как ожидается, смартфон Samsung Galaxy A50 будет оснащён сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Также сообщается о наличии процессора Exynos 9610, оперативной памяти объёмом 4 ГБ и встроенного хранилища ёмкостью 64 или 128 ГБ. Ёмкость батареи ожидается на уровне 4000 мАч. На рынок поступят версии чёрного, белого, серебристого, синего и розового цветов.

Что касается версии Samsung Galaxy A20 Android Go, то эта версия (модельный номер SM-A260F) получит урезанные характеристики по сравнению с обычной версией Galaxy A20 (модельный номер SM-A205F). В частности, сообщается об использовании всего 1 ГБ оперативной памяти. В качестве аппаратной платформы используется Exynos 7870. Устройство работает под управлением версии Android 8.1 Oreo. В однопоточном тесте Geekbench смартфон Samsung Galaxy A20 Android Go набрал 728 баллов, а в многопоточном – 2984 балла. Информация о сроках начала продаж этой модели пока не уточняется.

Источник: gizmochina