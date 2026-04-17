Samsung Galaxy A57 и A37 уже в Украине: защита IP68, 6 лет обновлений и цена от 18 999 грн

В Украине начали продавать новые смартфоны Samsung Galaxy A57 5G и Samsung Galaxy A37 5G. Это модели среднего класса с обновленными камерами, производительностью и функциями ИИ. Цены стартуют от 18 999 грн.





Обе новинки получили одинаковые дисплеи — 6,7-дюймовые Super AMOLED панели с разрешением 1080p+ и частотой обновления изображения 120 Гц. Еще из общего можно отметить защиту от пыли и воды по стандарту IP68 (против IP67 в прошлом поколении) и аккумуляторы емкостью 5000 мА-ч. Устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет восстановить заряд от 0 до 60% за 30 минут.

Samsung Galaxy A57

Смартфон Samsung Galaxy A57 содержит новый процессор Exynos 1680 с GPU Xclipse 550 и улучшенным NPU с производительностью 19,6 TOPS (против 14,7 у предшественника). Для стабильной работы под нагрузкой добавили испарительную камеру, которая стала на 13% больше. Доступны конфигурации с 8 и 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 128, 256 и 512 ГБ.





Устройство оснащено тройной камерой на задней панели. Она содержит 50-мегапиксельный главный модуль, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 5-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера получила 12-мегапиксельный сенсор. В дизайне Samsung Galaxy A57 выделяется более тонким металлическим корпусом — 6,9 мм и 179 г против 7,4 мм и 198 г у предшественника. Смартфон доступен в цветах синий, серый, сиреневый и ледяной голубой.

Samsung Galaxy A37

Более доступная модель Samsung Galaxy A37 работает на чипе Exynos 1480, который использовался в модели Galaxy A55. В этом случае конфигурации памяти стартуют с 6 ГБ и также доступны версии с 8 ГБ и 12 ГБ. Вместимость хранилища может составлять 128 ГБ или 256 ГБ.

Конфигурация камер почти такая же, как и в старшей версии, однако в ультраширокоугольном модуле используется 8-мегапиксельный сенсор вместо 12-мегапиксельного.

Камеры автоматически подстраиваются под освещение, а ночной режим помогает снимать в темноте без ручных настроек. Galaxy A57 дополнительно лучше обрабатывает фото: уменьшает шум и повышает детализацию. HDR-видео дает более сбалансированные цвета.

Samsung Galaxy A37 остался с пластиковым корпусом и теми же общими размерами, что и предшественник (толщина 7,4 мм и вес 196 г). Эта модель представлена в цветах лавандовый, темно-серый, серо-зеленый, серо-зеленый и белый.

Android 16 и ИИ

Смартфоны Galaxy A57 и A37 получили операционную систему Android 16 с оболочкой One UI 8.5 и поддержку обновлений в течение шести лет. В оболочке используются функции ИИ для различных повседневных задач, в том числе для творчества и повышения производительности. Например, новинки благодаря ИИ расшифровывают записи с диктофона, переводят аудио в текст или позволяют быстро извлечь текст или изображение прямо с экрана.

Также ИИ помогает в редактировании фотографий: удаляет лишние объекты, а на Galaxy A57 функция Best Face поддерживает больше фотографий и серийную съемку. Обе модели используют распознавание объектов и оптимизацию сцен на основе искусственного интеллекта, чтобы сбалансировать портреты, сохранить естественные оттенки кожи и создать более четкое отделение фона. Функция Circle to Search with Google добавляет распознавание нескольких объектов, поэтому пользователи могут исследовать сразу несколько элементов на изображении.

Новая серия Galaxy A расширяет возможности ИИ благодаря выбору агентов, разработанных для упрощения ежедневных задач: от поиска до организации планов или настройки параметров. Как агент для диалогового управления обновленный Bixby дает пользователям возможность управлять настройками и функциями Galaxy с помощью естественного языка, тогда как Gemini выполняет сложные задачи во встроенных приложениях Galaxy и отдельных сторонних.

Цена

Новые смартфоны Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G поступили в продажу в Украине с 17 апреля. Цена новинок составляет:





Galaxy A57 5G:

Galaxy A37 5G: