В сети появились первые CAD-рендеры будущего смартфона Samsung Galaxy Flip8. Судя по этим изображениям, компания не планирует радикальных изменений в новом поколении складных смартфонов.





Согласно утечке от OnLeaks, новинка практически полностью повторяет дизайн, практически полностью повторяет дизайн Samsung Galaxy Flip7. Разница минимальна — и ее придется буквально искать с лупой и линейкой.

Что известно о Samsung Galaxy Flip8

В разложенном состоянии смартфон имеет размеры 166,8×75,4×6,6 мм, а в сложенном — 85,4×75,4×13,2 мм. Таким образом, новая модель стала примерно на 0,5 мм тоньше в сложенном виде по сравнению с предшественником.





Дисплеи не претерпели изменений. Samsung решила оставить знакомую конфигурацию:

внешний экран — 4,1 дюйма

основной складной дисплей — 6,9 дюйма

Фактически это те же параметры, что и во Flip7.

Вместе с тем Galaxy Flip8 получит двойную основную камеру и LED-вспышку на внешней панели. Расположение элементов и общий вид почти не отличаются от предыдущего поколения. Визуально это тот же смартфон.

Hey #FutureSquad! Today, I bring you the very first look at #Samsung's #GalaxyZFlip8 (360° video + stunning 5K renders + dimensions)!…😏 This one comes on behalf of brand new Partner MyMobiles 👉🏻 https://t.co/wR18qsPBYj pic.twitter.com/hsItB25CKx — Steve H.McFly (@OnLeaks) April 10, 2026

Samsung, вероятно, представит новое поколение складных смартфонов, включая Galaxy Flip8, между 7 и 9 июля, а продажи стартуют 22-25 июля.

Инсайды указывают, что Samsung не спешит экспериментировать с дизайном складных моделей. Исключением может стать лишь другое устройство линейки — Fold8 Wide, тогда как Flip8 остается в рамках знакомой концепции.





Источник: wccftech