Samsung Galaxy S27 Ultra получит удвоенную скорость памяти: но не все модели

Samsung готовит существенное повышение производительности в следующей флагманской линейке Galaxy S27. Об этом свидетельствуют первые утечки, которые утверждают, что скорость памяти может вырасти почти вдвое. Но не для всех моделей.





По новым данным, Samsung планирует перейти на стандарт накопителей UFS 5.0. Он обеспечит скорость до 10,8 Гбит/с. Это существенный скачок производительности по сравнению с UFS 4.0, где показатель составляет около 5,8 Гбит/с. Фактически, речь идет об удвоении скорости последовательного чтения и записи.

Впрочем, есть существенный нюанс. Такой апгрейд могут получить лишь топовые версии — Galaxy S27 Ultra и новая модель с пометкой Pro, о которой ранее не сообщали. Базовый Galaxy S27, по слухам, останется без UFS 5.0. Причина такого решения заключается в росте себестоимости из-за перехода на новый высокопроизводительный стандарт памяти.

Такой подход выглядит логично. Samsung уже не впервые тестирует новые стандарты именно во флагманах. Например, Galaxy S10 одним из первых получил UFS 3.0, а Galaxy S23 стал стартовой платформой для UFS 4.0.





На сегодня ни один смартфон еще не использует память стандарта UFS 5.0. Но ждать долго не придется. Запуск серии Galaxy S27 ожидается в 2027 году, а конкуренты на Android могут даже опередить Samsung и представить устройства с новой памятью уже в конце 2026 года.

Кроме памяти, линейка Samsung Galaxy S27 может получить и другие изменения. В частности, Ultra-версии приписывают новый сенсор камеры ISOCELL формата 1/1,12 дюйма. Также ожидается традиционное разделение процессоров: часть моделей будет работать на Snapdragon 8 Gen 6 (2-нм техпроцесс), другие — на Exynos 2700.

Источник: notebookcheck