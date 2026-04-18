Samsung Galaxy S27 Ultra получит удвоенную скорость памяти: но не все модели

Вадим Карпусь

Samsung Galaxy S27 Ultra отримає подвоєну швидкість пам’яті: але не всі моделі

Samsung готовит существенное повышение производительности в следующей флагманской линейке Galaxy S27. Об этом свидетельствуют первые утечки, которые утверждают, что скорость памяти может вырасти почти вдвое. Но не для всех моделей.


По новым данным, Samsung планирует перейти на стандарт накопителей UFS 5.0. Он обеспечит скорость до 10,8 Гбит/с. Это существенный скачок производительности по сравнению с UFS 4.0, где показатель составляет около 5,8 Гбит/с. Фактически, речь идет об удвоении скорости последовательного чтения и записи.

Впрочем, есть существенный нюанс. Такой апгрейд могут получить лишь топовые версии — Galaxy S27 Ultra и новая модель с пометкой Pro, о которой ранее не сообщали. Базовый Galaxy S27, по слухам, останется без UFS 5.0. Причина такого решения заключается в росте себестоимости из-за перехода на новый высокопроизводительный стандарт памяти.

Такой подход выглядит логично. Samsung уже не впервые тестирует новые стандарты именно во флагманах. Например, Galaxy S10 одним из первых получил UFS 3.0, а Galaxy S23 стал стартовой платформой для UFS 4.0.


На сегодня ни один смартфон еще не использует память стандарта UFS 5.0. Но ждать долго не придется. Запуск серии Galaxy S27 ожидается в 2027 году, а конкуренты на Android могут даже опередить Samsung и представить устройства с новой памятью уже в конце 2026 года.

Кроме памяти, линейка Samsung Galaxy S27 может получить и другие изменения. В частности, Ultra-версии приписывают новый сенсор камеры ISOCELL формата 1/1,12 дюйма. Также ожидается традиционное разделение процессоров: часть моделей будет работать на Snapdragon 8 Gen 6 (2-нм техпроцесс), другие — на Exynos 2700.

Face ID без «островка»: Samsung Galaxy S27 Ultra получит модернизированную систему распознавания лиц

Від смартгодинників до захищених смартфонів: на AliExpress стартував великий розпродаж Blackview зі знижками до 55%
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Источник: notebookcheck

Больше не боятся воды: Samsung Galaxy A57 и A37 получили защиту IP68 и быструю зарядку
Инсайдеры: основная камера Samsung Galaxy S27 Ultra получит значительное улучшение
Смартфоны Samsung теперь можно использовать вместо ключей для дома
Итоги Samsung Galaxy Unpacked 2026: "настоящий" AI-Phone в серии S26, Galaxy Buds 4 и другие новинки
Google Pixel не включается после обновления: что произошло и как исправить
Samsung и Apple вместе: Galaxy S26 вскоре будет поддерживать AirDrop от iPhone через Quick Share
240 млн Apple iPhone "съедают" 2,4 эксабайта LPDDR5: другим производителям не остается
Samsung Galaxy A57 и A37 уже в Украине: защита IP68, 6 лет обновлений и цена от 18 999 грн
В Украине хотят запретить школьникам пользоваться смартфонами и планшетами
Почти планшет: Xiaomi Redmi 15A за $137 получил экран 6,9" и батарею 6300 мА-ч
Функция Audio Eraser от Samsung теперь работает с YouTube и другими приложениями
Samsung снова повышает цены на память: еще +30% к предыдущему подорожанию
Samsung представил Galaxy S26 и S26+: 12 ГБ ОЗУ, большие дисплей, аккумулятор и очень много ИИ
Линейка Samsung Galaxy S27 получит новую модель Pro, и это Ultra без S Pen, — инсайдеры
Текстовая трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2026 от ITC.ua
Китайский прорыв: Huawei опережает Apple и Samsung с запуском уникального складного смартфона Pura X Max
Galaxy S26 Ultra первым открывает эру смартфонов с поддержкой кодека APV
iPhone 18 Pro получит на 35% меньший Dynamic Island: появились фото чехлов
OnePlus Nord CE 6 Lite засветился с батареей 7000 мА-ч и ценой $240
Nothing Phone 3: стильный смартфон с прозрачным корпусом подешевел на $200 на Amazon
Samsung Galaxy S26 получили стабильную One UI 8.5: что в ней нового
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
