Представлен игровой ноутбук Dell G5 15 SE на базе CPU AMD Ryzen 4000 H-серии и видеокарты Radeon RX 5600M

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На выставке CES 2020 была представлена обновлённая версия доступного игрового ноутбука Dell G5 15 SE (Special Edition). Это первый ноутбук Dell серии G, оснащённый мобильными процессорами третьего поколения AMD Ryzen 4000 H-серии в паре с новыми графическими процессорами AMD Radeon RX 5600M-серии. Используемые процессоры могут содержать до 8 вычислительных ядер и поддерживать обработку до 16 потоков инструкций. Заявлена поддержка технологии AMD SmartShift, которая позволяет оптимизировать производительность для текущих задач, автоматически переключая мощности между процессорами Ryzen и Radeon по мере необходимости.

Обновленная модель Dell G5 15 Special Edition получила 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Опционально может устанавливаться панель с частотой обновления 144 Гц. Конфигурация может включать накопитель PCIe M.2 SSD ёмкостью до 1 ТБ и дополнительный жёсткий диск ёмкостью до 2 ТБ. При этом новая модель стала тоньше по сравнению с предшественником. Новинка оформлена в современном стиле «самолет-истребитель» с серебристой отделкой. Клавиатура оснащена 4-зонной RGB-подсветкой. Ёмкость батареи составляет 68 Втч.

Новый игровой ноутбук Dell G5 15 SE с процессорами AMD Ryzen поступит в продажу в апреле по цене от $799.