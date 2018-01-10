Представлен концепт электрокроссовера Kia Niro EV с батареей на 64 кВт и запасом хода 380 км [CES 2018]

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Как и было обещано, в рамках CES 2018 компания Kia представила концепт электрического кроссовера Niro EV с запасом хода более 380 км (238 миль).

Именно такой пробег производитель обещает от полного заряда батареи на 64 кВтч, при этом в серийной версии также появится более доступная версия с батареей емкостью 32 кВтч. Мощность электрического двигателя составляет 150 кВт (204 л.с.), что также весьма неплохо по мерках данного класса.

Концепт отличается стильной LED-оптикой, которая вряд ли появится на серийной версии модели. На месте радиаторной решетки размещен интерактивный дисплей, который позвояет концепту Kia Niro EV “общаться” с другими участниками движения.

В частности, система Active Pedestrian Warning System способна распознавать пешеходов и велосипедистов с помощью камер и специализированного ПО, после чего может предупредить их о собственном приближении путем сообщений на экране и звукового оповещения от внешней акустики.

В числе других особенностей концепта – подключение к 5G-сетям, которые уже совсем скоро появятся в США, а также существенно переработанный нтерфейс взаимодействия с водителем (HMI, human-machine interface) на основе сенсорных экранов.

Автопроизводитель обещает выпустить беспилотный Kia Niro EV с четвертым уровнем автономности уже к 2021 году, а к 2025 году запланирован запуск 16 различных моделей с электродвигателями в формте батарейных и гибридных моделей, а также автомобилей на основе топливных ячеек.

Источник: The Verge