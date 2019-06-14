В сети появилось первое «живое» изображение обновленного электромобиля Renault Zoe (2020), анонс ожидается до конца текущего лета

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В сети появилась первая «живая» фотография второго поколения электромобиля Renault Zoe, анонс которого ожидается текущим летом. Модель уже тестируется на европейских дорогах, но из-за камуфляжа было трудно рассмотреть, чем конкретно внешность новинки будет отличаться от актуальной версии.

Новое изображение демонстрирует экстерьер, который можно описать как незначительный редизайн существующей модели — ожидать таких же серьезных изменений, которое продемонстрировал новый Nissan Leaf явное не приходится. Новинка также получит новый интерьер в стиле следующего поколения Renault Clio, однако на фотографии его к сожалению не видно.

Ожидается, что Renault Zoe (2020) получит новую платформу, созданную альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, а не будет использовать текущую версию архитектуры Nissan Leaf. Эта платформа разработана специально для грядущих электромобилей компактного и среднего классов и рассчитана на батарею, обеспечивающую запас хода 400 км по циклу WLTP.

Renault Zoe (2018)

Напомним, что текущая версия Renault Zoe (2018) оснащается электродвигателем R110 мощностью 80 кВт / 109 л.с. и батареей на 41 кВтч, рассчитанной на 300 км по циклу WLTP и 400 км (250 миль) по циклу NEDC. Новинка должна улучшить показатели мощности двигателя и емкости батареи, а также предоставить владельцу поддержку скоростных зарядных станций.

Источник: Autocar