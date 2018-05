Представлены смартфоны Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1

Компания HMD представила три новых смартфона начального и среднего уровня: Nokia 5.1, 3.1 и Nokia 2.1. Два первых – аппараты, выпущенные в рамках программы Android One, что гарантирует выпуск последних обновлений ОС на протяжении двух лет и обновлений безопасности ОС в течение трех лет, а последний – ультрабюджетная модель c ОС Android Oreo (Go Edition).

Модели Nokia 5.1 и Nokia 3.1, как становится понятно по названию, являются улучшенными версиями прошлогодних среднеуровневых моделей Nokia 5 и Nokia 3. Напомним, что у первого корпус выполнен из алюминиевого сплава 6000-й серии, а лицевая часть прикрыта защитным стеклом 2.5D Corning Gorilla Glass, тогда как у Nokia 3 металлическая только рамка шасси, а задняя панель сделана из пластика. Смартфон Nokia 2.1 является моделью начального уровня и работает под управлением Android Oreo (Go Edition). Он изготовлен в пластиковом корпусе и предлагает минимальные характеристики.

Теперь подробнее о параметрах:

Nokia 5.1

Экран — 5,5 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей;

Платформа — MediaTek Helio P10;

Память — 2/3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ флэш-памяти;

Камеры — одинарная основная с матрицей 16 Мп, фронтальная с матрицей 8 Мп;

Аккумулятор — 2970 мА·ч;

Габариты — 151,1х70,7х8,3 мм;

Цвета — бронзовый, синий, чёрный;

Цена —от $220

Nokia 3.1

Экран — 5,2 дюйма разрешением 1440х720 пикселей;

Платформа — MediaTek MT6750;

Память — 2/3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ флэш-памяти;

Камеры — одинарная основная с матрицей 13 Мп, фронтальная с матрицей 8 Мп;

Аккумулятор — 2990 мА·ч;

Габариты — 146,3 х 68,7 х 8,7 мм при массе 138 г;

Цвета — синий с медным, черный с серебристым, белый со стальным

Цена —от $160

Nokia 2.1

Экран — 5,5 дюйма разрешением 1280х720 пикселей;

Платформа — Snapdragon 425;

Память — 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ флэш-памяти;

Камеры — одинарная основная с матрицей 8 Мп, фронтальная с матрицей 5 Мп;

Аккумулятор — 4000 мА·ч;

Габариты — 153,6 х 77,6 х 9,7 мм при массе 174 г;

Цвета — синий с медным, синий с серебристым, серый с серебристым;

Цена —от $115

Модель Nokia 3.1 поступит в продажу в июне, а Nokia 5.1 и Nokia 2.1 придется подождать до июля.

Источник: GSM Arena,