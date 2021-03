Kia предварительно анонсировал серийный электромобиль Kia EV6 на платформе E-GMP (но не рассказал о его точных характеристиках)

Как и предполагалось, корейский автопроизводитель Kia сегодня представил серийный электромобиль Kia EV6 на фирменной платформе E-GMP, который уже использует родственная модель Hyundai Ioniq 5. Однако в отличие от собрата представители бренда не захотели делиться точными техническими характеристиками новинки. Провести полноценную премьеру Kia EV6 пообещали до конца текущего месяца, ну а пока мы можем посмотреть фото и видео с финальным дизайном электромобиля.

Модель Kia EV6 разработана в рамках новой философии дизайна бренда «Opposites United» (которая в свою очередь зижедтся на пяти постулатах: «Bold for Nature», «Joy for Reason», «Power to Progress», «Technology for Life» и «Tension for Serenity»), которая будет использоваться во всей линейке новых электромобилей компании. Классический формат передней части автомобилей Kia «Tiger Nose Grille» переосмыслили для новой «электромобильной эры», назвав свежий вариант «Digital Tiger Face».

Интересно, что над дизайном нового поколения совместно работали сразу три студии бренда из Намьянга (Корея), Франкфурта (Германия) и Ирвайна (Калифорния, США). Инфотейнмент система построена на крупном изогнутом экране, которые не только занимает место за рулем, но и распространяется на зону ближе к центру фронтальной панели. Для водителя выделена зона AVN (audio visual and navigation), тогда как пассажиры получили в свое распоряжение средства управления HVAC (heating, ventilation and air conditioning).









Так как Kia EV6 использует ту же платформу E-GMP, что и Hyundai Ioniq 5, можно предоположить, что оба электромобиля будут обладать сравнимыми характеристиками. А это значит, что Kia EV6 скорее всего получит мощность в районе 125 кВт / 225 кВт (задний/полный привод), батарею 58 кВтч / 73 кВтч и запас хода до 500 км в максимальной конфигурации.

Источник: Engadget, Kia