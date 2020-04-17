Прямая трансляция презентации Mercedes-Benz GLB (завершена)





Нынешнее «карантинное» время требует новых методов ведения бизнеса: удаленная работа, совещания он-лайн, домашний режим. Но как проводить презентацию автомобиля? Украинское представительство Daimler AG (бренд Mercedes-Benz) пробует формат digital-презентации. Тем более, новинка подходящая – современный компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Автомобиль оснащается 5- или 7-местный салоном с возможностями трансформации: переднее пассажирское сиденье складывается, второй ряд сдвигается вперед-назад в пределах 140 мм. Объем багажника соответственно регулируется от 560 до 1755 л.

При 4,63-метровой длине, Mercedes-Benz GLB занимает промежуточное положение между более компактной моделью GLA и более крупным кроссовером GLC, но готов предложить 7-местный салон, чего нет у собратьев. И нет у конкурентов: к примеру, у Audi Q3 всегда 5-местный. Объединить 4,6-метровый кузов и 7-местный салон удалось Peugeot 5008 (все остальные 7-местные кросоверы длиннее), однако у «француза» нет полного привода.

А вот у Mercedes-Benz GLB полный привод есть. Изначально заявленная гамма модели включает в себя пять версии с различным сочетаниями моторов и трансмиссий: GLB 200 (бензин 1,33 л 163 л.с., монопривод, 7G-DCT); GLB 250 4MATIC (бензин 2,0 л 224 л.с., полный привод, 8G-DCT); GLB 200 d (дизель 1,95 л 150 л.с., монопривод, 8G-DCT); GLB 200 d 4MATIC (дизель 1,95 л 150 л.с., полный привод, 8G-DCT); GLB 220 d 4MATIC (дизель 1,95 л 190 л.с., полный привод, 8G-DCT). Среди других техно-особенностей новинки можно отметить современную систему мультимедиа MBUX и пакет «Off-Road»: система DSR для контроля скорости на спуске, мониторинг кренов и уклонов автомобиля, специальная «внедорожная» настройка фар — с более широким и ярким луч света. Цена Mercedes-Benz GLB в Украине стартует от 33,5 тыс. евро или чуть меньше 1 млн грн. Детально о новинке расскажут представители компании в ходе презентации: