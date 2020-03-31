Тест-драйв Audi Q3 Sportback: «спортсменка и просто красавица»





Первый в Украине тест-драйв новинки Audi Q3 Sportback! Стильный купе-кроссовер интересен и своим форматом, и возможностью знакомства с семейством Audi Q3 второго поколения вообще. Почему цена тестового Audi Q3 Sportback перевалила за 60 тыс. евро? Насколько просторнее обычный кроссовер Audi Q3? Что с расходом топлива и динамикой разгона? Кто в конкурентах? Ответы на все вопросы найдете в данном обзоре. Поехали!

Позиционирование Audi Q3 и Audi Q3 Sportback

Во время своего дебюта в 2011 году, Audi Q3 стал самым компактным кроссовером марки Audi (позже появился «малыш» Audi Q2). Автомобиль Audi Q3 второго поколения, который дебютировал летом 2018 года, вырос и в размерах, и в своем позиционировании – визуально он стал более «взрослым» и теперь напоминает старшую модель Audi Q5. А для тех клиентов, кто хотел получить больше динамики и спортивности в облике, но не согласен на компактность Audi Q2, было приготовлено особенное блюдо – купе-кроссовер Audi Q3 Sportback. Данная модель появилась летом 2019-го и стала первым кроссовером Audi в кузове Sportback.

Компактный кроссовер Audi Q3 со сменой поколений стал не таким уж и компактным – почти 4,5-метровый кузов. А купеобразный «стиляга» Audi Q3 Sportback и того больше: +16 мм к длине. Именно такой автомобиль в исполнении 40 TFSI quattro стал героем обзора.

Как едет кроссовер Audi Q3 Sportback?

Хорошо едет, только чуть жестковат на неровных дорогах. Однако нужно держать в голове, что тестовый автомобиль Audi Q3 Sportback был оснащен спортивной подвеской и «дизайнерскими» 20-дюймовыми колесами с низкопрофильными шинами. Но даже в таком варианте все оказалось достаточно приемлемо: жестковато на ходу, но не более того – откровенных ударов или тряски от подвески не было ни на отдельных ямах с острыми краями, не было и раскачки на волнах дорожного покрытия. Зато была легковая управляемость и в меру острый руль. Минимум кренов в каждом повороте, четкие и однозначные реакции, отменно подобранное ответное усилие на руле в стандартных ездовых режимах (а вот в «спорте» руль уже немного перетяжелен). При этом в автомобиле нет нервозности: рулевая рейка имеет прогрессивную нарезку и в около-нулевой зоне рулевое управление ведет себя привычно – можно спокойно носится по прямикам, не боясь лишний раз чихнуть и шелохнутся. В тоже время: чем больше угол поворота руля – тем острее реагирует автомобиль, тем больше угол поворота колес, и тем больше интереса в резких поворотах. Думаю, прогрессивное рулевое управление в комбинации с обычной подвеской и 17- или 18-дюймовыми колесами будет и вовсе идеальным вариантом для наших дорог.

А вот настройка мотора и «автомата» близки к идеалу уже сейчас. Кажется, кроссовер Audi Q3 Sportback в исполнении 40 TFSI с 2-литровым 180-сильным мотором напрочь забывает о соответствии своему экологическому классу «Евро 6»: минимум заминок и эко-задержек – что при старте с места, что при ускорениях на ходу. Вспомните дизельный Audi Q8 или Audi A7 Sportback: каждый из автомобилей имел заминку на старте. Вдруг, но Audi Q3 Sportback может научить «старших братьев» тому, как выполнять динамичные старты. За последний год-полтора в моей личной табели о рангах есть лишь один автомобиль Audi, который стартует лучше и реагирует на педаль акселератора острее – это электрический кроссовер e-tron (расскажу чуть позже). Единственное замечание касается «автомата»-робота S tronic, который при езде в «полпедали» тяготеет к высоким передачам – но все лечится переводом коробки в S-режим. Зато при динамичном разгоне мотор награждает довольно громким и сухим рыком, старт дается с легким ударом и впечатыванием в спинку, а коробка меняет передачи с небольшими толчками: так, чтобы придать ощущение динамики, но не терять ни малейший долей секунды. Бодрит!

Красив (или красива?), чего уж там – некоторые мои друзья видели в Audi Q3 Sportback мини-версию Lamborghini Urus. Отличий от обычного Audi Q3 хватает: помимо динамичного наклона задних стоек, также появилась оригинальная решетка радиатора (выполнена в виде сот) и задний бампер-диффузор. В целом – автомобиль выглядит динамичным и подтянутым (это ожидаемо), а также крупным и высоким (а вот это неожиданно). За ощущение высоты нужно сказать «спасибо» роскошным колесным дискам. Бензиновый 2-литровый мотор о 180 «лошадях» гарантировал для Audi Q3 Sportback разгон 0-100 км/ч за 7,9-8 секунд. И хотя паспорт обещал на полсекунды быстрее, но винить Audi Q3 Sportback не стану (автомобиль попал ко мне едва обкатанным, на одометре было порядка 1000 км), да и в обычной езде я никогда не чувствовал недостатка динамики.

Кроссовер Audi Q3 Sportback показывает, как можно создать высококлассный, современный, «дорогой» интерьер без повального засилья дисплеев и глянца. Нет, конечно, все это есть: ЖК-экран перед водителем, сенсорный дисплей по центру передней панели, глянцевая отделка вокруг последнего, да немного глянца вокруг дефлекторов вентиляции. Однако снизу нашлось место для привычного блока «климата», а еще ниже – и для обычных кнопок-клавиш. Причем все детали органично вписаны в общий дизайн салона, не раздражают и не оттягивает на себя внимание, но выполнены с максимальным качеством.

Сзади радует хороший запас для ног, да и по ширине места достаточно. Автомобиль очень продуман в мелочах: есть подлокотник с подстаканниками, дефлекторы вентиляции с отдельной регулировкой температуры, пара портов для зарядки гаджетов. Однако не обошлось без оговорок: прижатая купе-образная крыша позволяет комфортно разместиться людям с ростом 180-185 см, не больше. Или вот еще: задний диван регулируется вперед/назад и по углу наклона. Но диапазоны регулировок таковы, что вы всегда будете сдвигать диван максимально назад и отклонять спинку в крайнее положение, иначе не получите описанный выше хороший простор. Поэтому регулировку заднего дивана следует рассматривать скорее не как возможность изменения посадки для пассажиров, а как возможность немного увеличить багажник, при этом сохранив 5-местный салон. Хотя и без того багажник хорош – и правильной прямоугольной формой, и наличием полочек-ниш, и присутствием электропривода крышки.

Салон буквально дышит качеством, при этом выглядит современно и «свежо». Сиденья серии S line имеют широкий диапазон регулировок и обеспечивают удобную посадку, боковые валики не жмут, но хорошо держат тело в повороте. Сзади довольно просторно, замечания будут лишь у рослых пассажиров. В качестве компенсации – много удобств «по мелочам»: дефлекторы вентиляции, регулировка температуры, подлокотник, кармашки для вещей. Купе-кроссовер Audi Q3 Sportback практичен: багажник большой, загрузочный проем огромен, имеются ниши под мелочевку и крючки для пакетов.

Есть ли инновации в Audi Q3 Sportback?

В целом Audi Q3 Sportback – это «конструктор» из элементов, которые уже хорошо знакомы. Автомобиль построен на известной платформе MQB: независимые подвески спереди и сзади, дисковые тормоза «в круг», электрический усилитель руля. Под капотом тестового автомобиль расположен 2-литровый бензиновый турбо-мотор мощностью 180 л.с. – похожий мотор описывал на примере Volkswagen Tiguan. Причем все 2-литровые версии по умолчанию получают 7-ступенчатый «робот»-АКПП S tronic и полный привод quattro на основе многодисковой фрикционной муфты. Имеется ряд технических отличий Audi Q3 Sportback от основной модели Audi Q3: к примеру, прогрессивное рулевое управление (переменное передаточное отношение рейки и два оборота руля от упора до упора) здесь включено в стандартное оснащение, также автомобиль «по умолчанию» получает систему Audi drive select (выбор режима езды – auto, comfort, dynamic, offroad, efficiency, individual).

Основа Audi Q3 и Audi Q3 Sportback – платформа MQB, несущий кузов, полностью независимые подвески. Система Audi drive select влияет на поведение мотора, трансмиссии, рулевого управления – и, в итоге, заметно влияет на поведение автомобиля в целом. К примеру, спортивный режим отключает «старт-стоп», делает руль тяжелее, муфта полно привода превентивно зажата, а переключения «автомата» происходят на более высоких оборотах двигателя. Еще пример: «внедорожный» режим также означает более затянутые переключения «автомата» вверх и контроль работы полного привода, но меняется реакция мотора на нажатие педали акселератора – теперь двигатель мягко и неспешно набирает обороты, чтобы избежать пробуксовок в грязи. Мой оптимум – «авто»-режим настроек с приятным легким рулем и S-режим «автомата», чтобы убрать его постоянную тягу к высоким передачам.

Имеется разница и в комплектации. Так, купе-кроссовер Audi Q3 Sportback в обязательном порядке получает 10,25-дюймовый дисплей вместо традиционных приборов, а за доплату – может быть оснащен даже 12,3-дюймовым дисплеем Audi virtual cockpit plus. Аналогично и с центральным сенсорным дисплеем: в стандартной комплектации автомобилю положен 8,8-дюймовый дисплей, но за доплату можно получить и 10,1-дюймовый тач-скрин. Кстати, логика управления последнего напоминает старшие модели – к примеру, Audi A7 Sportback: пять основных разделов, управление аудиосистемой радио, подключение смартфона, навигация, круговой обзор, настройки автомобиля. Только вместо нижнего дисплея, отвечающего за управление «климатом», здесь установлен привычный блок управления: традиционалисты будут рады! Удивительно, но конкретно в этом тестовом автомобиле Audi Q3 Sportback различным вспомогательных систем для водителя было не так уж и много. Зато из опций присутствовали адаптивные матричные светодиодные фары LED Audi Matrix (подстраиваются под тип трассы, затеняют другие автомобили, авто-переключение «ближний/дальний») и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen (объемный 3D-звук, 15 динамиков включая сабвуфер, усилитель на 680 Вт).

Среди интересного техно-оснащения обязательно назову матричные светодиодные фары, а также 12,3-дюймовый дисплей Audi virtual cockpit: несколько видов подачи информации и широчайшие возможности настройки. Меню центрального 10,1-дюймовгого дисплея мультимедийной системы MMI Natigation plus выглядит просто, но реально – картинка и функциональность хороша: спасибо разрешению 1540х720 точек, разному цветовому оформлению пунктов меню, продуманной логике управления. Круговой обзор – опция.

Цена Audi Q3/Q3 Sportback и его конкуренты

Автомобиль Audi Q3 Sportback предлагается в Украине с одним из двух бензиновых моторов (версия 35 TFSI 1,4 л на 150 л.с. или версия 40 TFSI 2,0 л на 180 л.с.), причем 150-сильная модификация предлагает передний привод, а 180-сильная модификация оснащена полным приводом quattro. Обе версии «по умолчанию» комплектуются «автоматом»-роботом S tronic. Кроме того, покупатель может выбрать комплектацию «basis» или «S line». Итого – четыре варианта плюс можно добавить различные опции поштучно за отдельную плату.

Гамму модели открывает Audi Q3 Sportback basis: светодиодные фары, многофункциональный руль «в коже», хром-молдинги окон, черные глянцевые накладки на стойках, регулировка заднего дивана вперед/назад и по углу наклона спинки, система Audi drive select, фронтальные и боковые подушки безопасности, мультимедиа MMI Radio plus (8,8-дюймовый сенсорный дисплей, шесть динамиков, Bluetooth), цифровая панель приборов с 10,25-дюймовым дисплеем, система стабилизации ESP, 17-дюймовые колесные диски. Цена Audi Q3 Sportback 35 TFSI basis – от 968 тыс. грн. (31 тыс. евро или $34,5 тыс.); цена Audi Q3 Sportback 40 TFSI quattro basis – от 1,146 млн грн. (37 тыс. евро или $41 тыс.).

Следующий уровень – исполнение S line, которое дополнительно предлагает: бамперы S line оригинального дизайна, черную решетку радиатора, диффузор с матовой отделкой, 18-дюймовые колесные диски, накладки S line на пороги и накладка на задний бампер, пр. Цена Audi Q3 Sportback 35 TFSI S line – от 1,047 млн грн. (34 тыс. евро или $37 тыс.); цена Audi Q3 Sportback 40 TFSI quattro S line – от 1,21 млн грн. (39 тыс. евро или $43 тыс.).

Тестовый автомобиль был оснащен многочисленными дополнительными опциями. Отмечу лишь наиболее интересные и дорогие: цифровая панель приборов Audi virtual cockpit plus с 12,3-дюймовым дисплеем (402 евро), аудио Bang & Olufsen Premium Sound System 3D (757 евро), 20-дюймовые колесные диски Audi Sport Modul (2109 евро), система кругового обзора на четыре камеры (767 евро), 3-зонный «климат» (848 евро), мультимедиа MMI Navigation plus с 10,1-дюймовым дисплеем (2080 евро), матричные фары Audi Matrix LED (1542 евро), пакет Interior S line со спортивными сиденьями и комбинированной обивкой «кожа/ткань» (1467 евро), пр. В итоге цена тестового автомобиля составила около 61,3 тыс. евро.

Что показать дополнительно в статье про Audi Q3 Sportback? Конечно, основную модель Audi Q3! Кроссовер отличается традиционной задней частью, что обеспечило чуть больше простора: больше «воздуха» над головой, больше диапазон регулировки заднего дивана. Да и багажник при сложенных задних сидениях оказывается больше: 1525 л против 1400 л у модели Q3 Sportback (хотя в стандартном 5-местном варианте объем багажника одинаковый). Кроссовер Audi Q3 предлагает аналогичные моторы/трансмиссии, но выбор доступных комплектаций шире – дополнительно к версиям «basis» и «S line» добавлена промежуточная версия «advanced». При идентичном моторе и уровне исполнения, ценник Audi Q3 оказывает ниже примерно на 60 тыс. грн., но автомобиль немного уступает в деталях оснащения – к примеру, за прогрессивное рулевое управление нужно отдать 10 тыс. грн., а система Audi drive select обойдется еще в 7 тыс. грн.

Прямыми конкурентами Audi Q3 Sportback назову, к примеру, купе-кроссоверы BMW X2 и Infiniti QX30. Оба намного теснее в салоне, чем Audi, но также жестковаты на ходу. Плюс BMW предлагает шире выбор версий и моторов, но хорошая машина обойдется в немалые деньги. Вариант от Infiniti привлекательнее по соотношению цены и комплектации, но предлагается лишь в одной бензиновой версии (пусть и довольно высокой мощности).

Среди других компактных кроссоверов со стильной и динамичной внешностью, можно отметить Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace, MINI Counrtyman. А если говорить о семействе Audi Q3 вообще, то конкурентов становится еще больше: Volvo XC40 (мягкий, просторный, качественный, но дорогой), DS 7 Crossback (оригинальный премиум-кросс «не для всех»), Lexus UX (экономичный и комфортный на ходу, но тесноват в салоне и с маленьким багажником). Да вот еще подоспело и новое поколение Mercedes-Benz GLA.

Если говорить не только о модели Audi Q3 Sportback, но также о семействе Audi Q3 в целом, то конкурентов наберется немало. На фоне практически всех соперников, семейство Audi Q3/Q3 Sportback выглядит самым современным в дизайне и универсальным в ездовых повадках, однако не самым доступным. А еще жду дизельных версий.

Расход топлива Audi Q3 Sportback и содержание автомобиля

Мой городской расход топлива постоянно находился у отметки 10 л на 100 км или чуть выше. Если ездить динамично и с частыми разгонами «от души» – то расход возрастает до 12-13 литров, если поехать максимально плавно и в экономичном режиме – то можно получить около 7-8 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 5,5-6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход топлива возрастал до 8-8,5 л на 100 км пути. Плюс учтите небольшой пробег и крупные колеса: думаю, от вышеназванных цифр можно сбросить 0,5-1 л.

Общая гарантия на автомобиль – два года без ограничения пробега, за доплату предлагается увеличенная гарантия: четыре года или 120 тыс. км пробега. Периодичность сервисного обслуживания составляет 15 тыс. км или раз в год. В среднем стандартное ТО обойдется в 4,7 тыс. грн. Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на конец марта, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность Audi Q3/Audi Q3 Sportback

Цикл краш-тестов Euro NCAP проходил кроссовер Audi Q3 со стандартным типом кузова, однако допускается зачисление результатов для родственных автомобилей. Тем паче, что Audi Q3 Sportback отличается только задней частью, а вот «передок» идентичен. Результат – максимальная «5-звездочная» оценка. Причем автомобиль имеет очень равномерный и высокий уровень защита: силуэты полностью окрашены в «зеленые» (хороший уровень) или «желтые» зоны (достаточный уровень) безопасности, нет ни одного проваленного испытания или зоны со слабой безопасностью.

В итоге

Как видите, в этом обзоре уже слишком много оговорок: максимальная (и дорогая) комплектация, большие колеса, малая «обкатка» машины, знакомство изначально с жестковатой «купе»-версией… Но все-таки скажу, что компактный кроссовер Audi понравился – ведь сама базис-основа оказывается хороша, даже с учетом оговорок. Автомобиль классно выглядит, салон просторен и качественно сделан, ездовой характер интересен и многогранен, здесь много современных технологий. Словом: не просто новинка, а настоящая «спортсменка и просто красавица». Только будьте готовы к тому, что она знаете себе цену.

Плюсы:

+ Яркий, динамичный, оригинальный стиль

+ Гибкий и всесторонне развитый ездовой характер

+ Хорошее качество отделки интерьера

Минусы:

— Цена – «автомобиль мечты» на основе Audi Q3 или Q3 Sportback может стоить, как Audi Q5

— Нужно больше вариантов выбора мотора и трансмиссий

Технические характеристики Audi Q3 Sportback 40 TFSI Quattro

Кузов – кроссовер-купе, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,48 х 1,85 х 1,62 м

Колесная база – 2,68 м

Клиренс – стандартно 170 мм

Багажник – от 530 л (5 мест) до 1400 л (2 места)

Грузоподъемность – 505 кг

Минимальная снаряженная масса – 1695 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4, 2,0л

Мощность – 180 л.с. при 4200-6700 об/мин.

Крутящий момент – 320 Нм при 1500-4100 об/мин.

Удельная мощность и момент – 112 л.с. на 1 т; 189 Нм на 1 т

Привод – постоянный полный привод quattro, режим езды по бездорожью («offroad»)

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» S tronic (роботизированная преселективная АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 7,4 с

Максимальная скорость – 200 км/ч

Расход топлива (смешанный цикл) – 7,2-7,5 л на 100 км

Страна производства – Венгрия

Шины тестового автомобиля – Hankook Ventus S1 Evo 2 SUV K117A 255/40R20

Минимальная цена автомобиля – от 968 тыс. грн. или около 31 тыс. евро. ($34,5 тыс.)

Цена тестового автомобиля – около 1,89 млн. грн. или 61 тыс. евро. ($67 тыс.)