Прибыль Samsung в минувшем квартале составила $6,4 млрд. Это на 56,5% хуже, чем годом ранее (но на 16,7% лучше в квартальном выражении)





На прошлой неделе мы писали о том, что аналитики ожидают от Samsung Electronics сообщения о более чем двухкратном падении операционной прибыли по итогам минувшего квартала. И вот сегодня южнокорейский гигант опубликовал предварительную оценку финансовых результатов.

Действительно, в годовом выражении показатель операционной прибыли просел на 56,5%: с $14,7 до $6,4 млрд. Консолидированная выручка по итогам отчетного периода должна составить $52 млрд, тогда как годом ранее составляла $55 млрд, то есть снижение составит около 5%.

Как мы уже отмечали ранее, в конце прошлого года Samsung столкнулась с финансовыми трудностями из-за кризиса в полупроводниковой промышленности на фоне снижения спроса на смартфоны и другие электронные устройства. И именно спадом полупроводникового бизнеса, обеспечивающего львиную долю доходов компании, обусловлено ухудшение финансовых показателей компании.

Впрочем, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. По сравнению со вторым кварталом предварительные результаты третьего выглядят достаточно неплохо: операционная прибыль выросла на 16,7%, а выручка — на 10,5%. Отраслевые наблюдатели считают главной заслугой этого результата успехи мобильного подразделения. В частности, санкции США в отношении Huawei якобы поспособствовали росту спроса на смартфоны Samsung в Европе и США. Также аналитики прогнозируют рост выручки южнокорейского гиганта улучшится в заключительной четверти и следующем году, в основном благодаря восстановлению спроса на память DRAM и NAND. На фоне этих позитивных ожиданий акции Samsung Electronics выросли на 1,36%.

Источник: Samsung