Аналитики ожидают более чем двукратное падение квартальной прибыли Samsung Electronics





Как известно, еще недавно Samsung из квартала в квартал устанавливала все новые рекорды по выручке и прибыли благодаря уверенному росту объемов продаж полупроводниковой продукции и повышению цен на нее. Но в конце прошлого года Samsung столкнулась с финансовыми трудностями из-за кризиса в полупроводниковой промышленности на фоне снижения спроса на смартфоны и другие электронные устройства. И вот уже несколько кварталов подряд основные финансовые показатели южнокорейского гиганта неумолимо снижаются и пока переломить ситуацию не удается.

Как пишет источник, аналитики считают, что по итогам третьего квартала 2019 года Samsung Electronics отчитается об огромном снижении прибыли. Если точнее, ожидается, что прибыль компании сократится на 60,2%, до $5,8 млрд. Для сравнения, в прошлом году показатель составлял $14,7 млрд.

Примечательно, что ранее аналитики давали более положительную оценку по показателю операционной прибыли — новая же на 8,2% ниже.

В начале года Samsung говорила, что рассчитывает подтянуть основные финансовые показатели только во втором полугодии, но сейчас достижение этой цели представляется крайне маловероятным событием.

Предварительную оценку финансовых результатов минувшего квартала Samsung Electronics опубликует в ближайшие несколько дней, а полный отчет, как обычно, появится в конце месяца. Тогда и станут известны подробности о финансовых результатах отдельных подразделений Samsung. К слову, если ориентироваться на данные инсайдеров, то мобильное подразделение продолжает демонстрировать хорошие результаты, но, увы, этого недостаточно, чтобы компенсировать спад полупроводникового бизнеса, обеспечивающего львиную долю доходов компании.

Источник: koreabizwire