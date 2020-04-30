Приложение Microsoft Your Phone теперь позволяет с компьютера управлять воспроизведением музыки на смартфоне





Компания Microsoft планирует добавить элементы управления воспроизведением музыки в ​​своё приложение Your Phone. Благодаря этому владельцы Android-смартфонов видеть и контролировать, какие музыкальные композиции воспроизводятся на их мобильных устройствах.

Microsoft начал тестировать эту новую функцию в предварительных версиях Windows 10, и ожидается, что она станет доступна всем пользователям в ближайшие недели. Музыкальные композиции, воспроизводимые на смартфоне, будут синхронизироваться с приложением Your Phone на ПК. Пользователи даже получат мини-плеер, похожий на встроенные в Windows 10 элементы управления музыкой.

Отмечается, что названия песен и обложки альбомов будут отображаться и синхронизироваться, а элементы управления включают воспроизведение, пауза, предыдущая/следующая композиция. В аудиопроигрывателе также имеется раскрывающийся список для переключения между различными источниками и музыкальными приложениями на смартфоне. Поддерживаются большинство музыкальных приложений для Android, включая Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music и Google Podcast. Исключением являются видео на YouTube и Audible, которые в настоящее время не поддерживаются. Поддерживаемые приложения должны будут включать элементы управления мультимедиа в свои уведомления Android.

Источник: The Verge