«ПриватБанк» будет выплачивать кешбэк в сумме 50 грн при оформлении подписки на Apple Music, чтобы бороться с пиратством

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Государственный «ПриватБанк» открыл подписку на Apple Music с доплатой. При оформлении пробной подписки Apple Music за 49 центов через Privat24 и оплате картой Mastercard банк выплатит кешбэк в размере 50 грн. Такие уникальные условия действуют только для клиентов мобильного банка «Приват24».

«Мы инвестируем в то, чтобы победить пиратство в Украине, сделать потребление легального контента модным, – говорит директор по инновациям «ПриватБанка» Егор Аветисов. – Мы хотим дать клиентам попробовать, что такое Apple Music, насколько это круто – слушать музыку без рекламы и ограничений, видеть, что слушают твои друзья».

Чтобы получить кешбэк от «ПриватБанка» при оформлении подписки на музыкальный сервис Apple, нужно обновить приложение Privat24 и зайти в раздел Apple Music. После этого потребуется открыть доступ к сервису и оформить акционную подписку на три месяца – как указано на видео.

Сервис Apple Music позволяет получить доступ к 50 млн треков, клипов, а также к подкастам, радио и рекомендациям. Прослушивать музыку из Apple Music можно как онлайн, так и офлайн на всех устройствах Apple.