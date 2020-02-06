ПриватБанк: каждый второй пользователь тестового приложения «Дія» — клиент Приват24 [Обновлено: статистика monobank]

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Нашумевшее мобильное приложение «Дія» сегодня перешло в стадию открытого бета-тестирования, став доступным всем желающим. На презентации главный разработчик мобильного приложения Мстислав Баник заявил о планах до конца 2020 года выйти на 10 млн активных пользователей «Дії». В ПриватБанке поделились своей статистикой по итогам двухмесячного закрытого бета-тестирования: половина из 32,5 тыс. человек тестировщиков «Дії» — пользователи мобильного приложения Приват24.

Приложение Приват24 предоставляет возможность простого и, как заверяют в банке, безопасного входа в приложение «Дія». В банке отметили, что начиная с сегоднящнего дня любой из 10 млн пользователей Privat24 сможет быстро и легко загрузить свои цифровые удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства в приложение «Дія». Отметим, что Приват24 выступает лишь одним из нескольких поддерживаемых способов авторизации. Учитывая распределение сил в сегменте систем онлайн-банкинга, осмелимся предположить, что вторая половина из числа тестировщиков «Дії» — это пользователи monobank.

Одновременно в ПриватБанке анонсировали скорый запуск «уникальной» системы удаленного доступа к ключам КЭП (квалифицированной электронной подписи) «SmartID» для получения государственных сервисов онлайн. Это тот самый аналог хорошо знакомой технологии MobileID, о котором вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал в конце прошлого года.

Решение позволит отказаться от необходимости физического присутствия для получения электронной подписи, ношения и хранения секретных ключей на токенах или smart-картах. Также оно должно стать универсальным решением, исключив проблему совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования. По крайней мере, такое обещание дают разработчики.

Обновлено: Вслед за ПриватБанком статистическими данными поделился и monobank. Сооснователь проекта Олег Гороховский рассказал, что по состоянию на сейчас в приложении уже более 170 тыс. клиентов и 30% из них — клиенты monobank.

Источник: ПриватБанк