«ПриватБанк» запустил программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) на платежных POS-терминалах

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Украинский «ПриватБанк» сообщил о начале внедрения программных РРО (регистраторов расчетных операций) для бизнеса, проект реализуется совместно с компаниями SM POS и UKey. Приложения с поддержкой фискализации операций теперь могут работать на платежных Android POS-терминалах Verifone x990, которые внедряются в сеть эквайринга.

Таким образом, украинские предприниматели смогут получить в ПриватБанке комплексное решение в одном устройстве, которое сочетает мобильный POS-терминал с платежными функциями, кассовый аппарат по требованию законодательства и систему учета товаров для облегчения ведения торговли. В ближайшее время банк планирует расширение линейки моделей POS-терминалов, которые будут работать с ПРРО, а также расширение перечня приложений с фискализацией от других разработчиков.

Отметим, что согласно Законам Украины №128 и №129 использование РРО обязательно для всех плательщиков единого налога II-ІІІ групп, независимо от суммы доходов. Субъекты хозяйствования в качестве РРО также могут использовать любой гаджет, на котором установлен программный РРО (ПРРО) и который позволяет фискализировать расчетные операции на сервере ГНС. Программный РРО разрешено применять уже с 1 августа 2020 года.

Напомним, что в середине июля текущего года Минфин выложил бесплатный «РРО в смартфоне» и предложил украинскому бизнесу приобщаться к его тестированию.

Источник: ПриватБанк