Минфин выложил бесплатный «РРО в смартфоне» и предложил украинскому бизнесу приобщаться к его тестированию

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Министерство финансов Украины сообщило, что с 15 июля 2020 года тестовая версия бесплатного фискального приложения программного регистратора расчетных операций (РРО) доступна для всех субъектов хозяйствования.

РРО размещен на сайте ГНС (по следующей ссылке), его регистрация осуществляется путем подачи заявления о регистрации программного регистратора расчетных операций (форма J/F 1316602), которую можно найти по данной ссылке.

Представители бизнеса могут ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить предложения по его совершенствованию. Тестирование бесплатного программного решения РРО продлится до 31.07.2020. В начале года Государственная налоговая служба запустила бета-тестирование программного РРО «пРРосто».

«Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и создании равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков» — отметили в Минфине.

Напомним, что использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным с 1 января 2021 года. Введение программного РРО предусмотрено Законом Украины О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» №128 IX от 20 сентября 2019 года.

Запуск программного РРО должен был состояться ещё 19 апреля 2020 года, но в связи с карантинными мероприятиями этот срок был перенесен. Это дало возможность доработать интерфейс программного обеспечения, в том числе работы в режиме офф-лайн.

Источник: Минфин