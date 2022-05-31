«ПриватБанк» запустил сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек

Государственный «ПриватБанк» запустил новую услугу – пополнение карт наличными на кассах торговых точек. Причем, клиенты могут пополнять не только карты «ПриватБанка», но и карту любого украинского банка.

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Чтобы воспользоваться услугой, при оплате покупки нужно сообщить кассиру, что хотите пополнить карту. После этого нужно приложить карту к терминалу или ввести номер, если это чужая карта. Таким образом можно пополнять карты на сумму от 20 до 4999 грн. Комиссия за такую ​​услугу составляет 0,5% от суммы пополнения.

На текущий момент запущен пилотный проект сервиса «Пополнение на кассе», который работает на кассах магазинов сети «Сім23» во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно и других городах запада страны. Вскоре такой сервис появится и в других сетях.

Источник: ПриватБанк