«Почему бы и нет». Oracle собрала суперкомпьютер из более тысячи Raspberry Pi 3 B+





Миникомпьютеры Raspberry Pi заслуженно пользуются большой популярностью у инженеров и энтузиастов электроники, как очень доступная и удобная в использовании платформа для всевозможных проектов. Этот малыш способен на многое в умелых руках. Собственно, одного Raspberry Pi достаточно, чтобы собрать хороший веб-сервер. Но что если попробовать объединить в одной системе более 1000 одноплатных компьютеров, получится ли создать своего рода суперкомпьютер? У Oracle получилось. Весьма необычная разработка демонстрировалась на недавней выставке Oracle OpenWorld 2019.

В одном кластере специалистам Oracle удалось объединить 1060 одноплатных мини-ПК Raspberry Pi 3 B+, в каждом блоке сосредоточенно не менее 21 единиц. Инженеры объединили Raspberry Pi в узлы с помощью сетевых концентраторов Ubiquiti UniFi Switch 48s и связали между собой с помощью модулей SFP+ 10GbE. Питание подавалось от нескольких источников по интерфейсу USB, а в качестве координирующего устройства использовался сервер Supermicro 1U Xeon. Команда Oracle также напечатала на 3D-принтере кронштейны нужных размеров для поддержки всех Raspberry Pi и вспомогательных соединительных компонентов. Система работала под управлением операционной системы Oracle Autonomous Linux, но о запуске каких-то реальных приложений не сообщается.

Что интересно, специалисты Oracle не знали, что для проекта им потребуется именно 1060 Raspberry Pi. Они отталкивались от физических размеров конструкции и наличия «запасных частей». Когда представители ресурса ServeTheHome поинтересовались целью создания устройства, представитель Oracle с улыбкой ответил, что «гигантский кластер — это круто». Едва ли этот суперкомпьютер получит коммерческое применение. Очевидно, что создавался он забавы ради. Чисто наглядная демонстрация возможностей ради получения ценного конструкторского опыта.

Источник: Tom’s Hardware