Продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro превысили 16,5 млн штук, старшая модель получила новые двухцветные варианты оформления

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Huawei сегодня на выставке IFA 2018 сделала несколько анонсов, представив, в частности, новые флагманские SoC Kirin 990 и Kirin 990 5G и полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 с активным шумоподавлением.

Одновременно с этим гендиректор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю сообщил информацию о продажах серии Huawei P30. Они перевалили за отметку в 16,5 млн штук, для достижения чего компании потребовалось около шести месяцев. Это на 53% превосходит результат серии P20 за аналогичный период.

Также Huawei представила новые варианты расцветки корпуса для старшей модели Huawei P30 Pro.

До этого момента пользователям предлагали на выбор цвета Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White. Теперь же палитра Huawei P30 Pro приросла еще двумя: Mystic Blue и Misty Lavender. Описывать цвета словами, дело неблагодарное. Тут невольно вспоминается известная фраза: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Как видим, здесь используется двухцветная схема оформления задней панели, разделение происходит по границе камеры. Верхняя часть сделана глянцевой, а нижняя — матовой. Как известно, подобная двухцветная схема оформления впервые начала использоваться в смартфонах Google Pixel, став одной из их отличительных особенностей.

Точная дата выхода Huawei P30 Pro в новых цветах пока не сообщается, известно, что цена и характеристики останутся теми же.

Следующие флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на представленной сегодня новой SoC Kirin 990 будут анонсированы 19 сентября.