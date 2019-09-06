Представлена Huawei Kirin 990 5G — новая флагманская SoC Huawei со встроенным модемом 5G. Она содержит 10,3 млрд транзисторов





Как и ожидалось, на специальном мероприятии в рамках выставки IFA 2019 компания Huawei представила новую флагманскую SoC с интегрированной поддержкой сетей 5G под названием Kirin 990, которая будет использоваться в смартфонах серии Mate 30. Анонс флагманских смартфонов Mate 30, напомним, запланирован на 19 сентября.

Что интересно, Huawei называет Kirin 990, которая будет существовать и в варианте без модема 5G, первой в мире однокристальной платформой для смартфонов со встроенным 5G-модемом, хотя только позавчера Samsung представила Exynos 980 — свою первую SoC со встроенным модемом 5G. Кроме того, еще в мае была формально представлена 7-нм SoC MediaTek 5G SoC со встроенным модемом Helio M70. В то же время появление SoC Qualcomm Snapdragon со встроенным модемом 5G ожидается не раньше следующего года. То есть, тут следует дождаться первых смартфонов. Сейчас производители в 5G-моделям используют SoC со встроенным 4G-модемом и дополнительным 5G-модем.

The HUAWEI Kirin 990 5G is the industry's first and only all-in-one flagship 5G chipset. #RethinkEvolution #HuaweiIFA2019 #IFA19 pic.twitter.com/ewlQt6E0Jf — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 6, 2019

Итак, однокристальная платформа Kirin 990 5G, которая содержит 10,3 млрд транзисторов, производится по улучшенному 7-нм техпроцессу с использованием EUV-литографии. Напомним, SoC Kirin 980, на смену которой пришла новая Kirin 990, состоит из 6,9 млрд транзисторов.

Как и Samsung, Huawei подчеркивает очевидную вещь: микросхема со встроенным модемом 5G занимает меньше места и снижает энергопотребление в целом. По данным Huawei, связка из SoC и внешнего модема потребляет до 20% больше энергии и занимает на 36% больше площади.

Kirin 990 5G по паспорту обеспечивает передачу данных на скорости до 2,3 на прием и 1,25 Гбит/с на передачу (модем Balong 5000 5G). Как и Exynos 980, конкурирующая Kirin 990 5G поддерживает только диапазоны ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz), тогда как стандарт миллиметровых волн (mmWave) нет. В компании объяснили это тем, что mmWave распространен только в США, куда, как мы знаем, Huawei пока дорога закрыта. Поэтому Huawei решила сосредоточиться на поддержке Sub-6 GHz, который широко используется под сети 5G по всему миру. Само собой, поддержка прежних поколений сотовой связи сохранилась.

Конфигурация SoC не изменилась — по-прежнему трехкластерная (схема 2+2+4). Но частоты немного выросли. Старший кластер включает два ядра Cortex-A76 с частотой 2,86 ГГц, средний — два ядра Cortex-A76, но уже с частотой 2,36 ГГц, а младший — четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц. По словам Huawei, Kirin 990 5G превосходит конкурирующий Snapdragon 855 по производительности на 10 % в однопоточных задачах и на 9 % — в многопоточных. В то же время китайская новинка оказывается на 12–35 % энергоэффективнее Snapdragon 855. Без лишней скромности Huawei называет Kirin 990 5G самым высокопроизводительным мобильным чипом в мире. Но нам еще предстоит дождаться результатов независимых тестов, чтобы проверить это утверждение.

А вот по части графики произошли сильные перемены. Если в Kirin 980 использовался 10-ядерный Mali-G76, то новый Kirin 990 получил 16-ядерный Mali-G76. Согласно тестам производителя, при сниженном на 20% энергопотреблении Kirin 990 по графической производительности опережает Snapdragon 855 на 6%.

Также Kirin 990 получила новый сдвоенный процессор обработки изображений. По словам производителя, он на 15% быстрее и эффективнее предшественника и позволит уменьшить шум на фотографиях и видео на 30 и 20% соответственно.

Еще одно новшество — «умный» кэш, который должен дать прирост производительности в 15%.

Отдельно стоит остановится на новом нейропроцессорном модуле NPU, состоящем из двух высокопроизводительных блоков и одного энергоэффективного. По данным компании, в операциях, связанных с ИИ, Kirin 990 опережает конкурентов в лице Apple A12 и Qualcomm Snapdragon 855 при меньшем уровне энергопотребления (слайд ниже).

Как отмечалось выше, у Kirin 990 будет и версия без встроенного 5G-модема. Она будет отличаться более низкими частотами среднего и младшего процессорных кластеров (2,09 и 1,86 ГГц), а его NPU будет состоять из двух ядер (высокопроизводительное + энергоэффективное).

Повторимся, первыми смартфонами на Kirin 990 станут грядущие Mate 30 и Mate 30 Pro. Но пока неясно, как Huawei собирается и дальше использовать наработки ARM, который, как и Google, ранее объявил о прекращении бизнеса с китайским гигантом из-за санкций США.