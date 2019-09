Представлена Huawei Kirin 990 5G — новая флагманская SoC Huawei со встроенным модемом 5G. Она содержит 10,3 млрд транзисторов

Как и ожидалось, на специальном мероприятии в рамках выставки IFA 2019 компания Huawei представила новую флагманскую SoC с интегрированной поддержкой сетей 5G под названием Kirin 990, которая будет использоваться в смартфонах серии Mate 30. Анонс флагманских смартфонов Mate 30, напомним, запланирован на 19 сентября.

Что интересно, Huawei называет Kirin 990, которая будет существовать и в варианте без модема 5G, первой в мире однокристальной платформой для смартфонов со встроенным 5G-модемом, хотя только позавчера Samsung представила Exynos 980 — свою первую SoC со встроенным модемом 5G. Кроме того, еще в мае была формально представлена 7-нм SoC MediaTek 5G SoC со встроенным модемом Helio M70. В то же время появление SoC Qualcomm Snapdragon со встроенным модемом 5G ожидается не раньше следующего года. То есть, тут следует дождаться первых смартфонов. Сейчас производители в 5G-моделям используют SoC со встроенным 4G-модемом и дополнительным 5G-модем.

