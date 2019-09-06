Представлены беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3: чип Kirin A1, поддержка Bluetooth 5.1, BT-UHD и активное шумоподавление

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На сегодняшнем мероприятии в рамках выставки IFA 2019 компания Huawei представила не только новые SoC Kirin 990 и Kirin 990 5G, на которых будут выпускаться флагманские смартфоны Huawei и Honor этой и следующей половины года, но и новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3. Полное название новинки — Huawei FreeBuds 3 True Wireless Stereo Earbuds.

Наушники Huawei FreeBuds 3 являются обновлением оригинальной модели Huawei Freebuds, выпущенной в прошлом году (вот наш обзор). Что касается решения пропустить цифру 2, у нас есть догадка: если помните, в прошлом году вместе со смартфонами Mate 20 и Mate 20 Pro должны были выйти наушники FreeBuds 2 Pro, но в итоге все переиграли и они вышли спустя месяц под другим именем — Honor FlyPods. Возможно, именно этим объясняется то, что новые Huawei FreeBuds получили цифру 3 в названии. К тому же, преемственность дизайна между Honor FlyPods и Huawei FreeBuds 3 налицо.

Итак, Huawei FreeBuds 3 получили иной дизайн и иной футляр круглой формы с поддержкой беспроводной зарядки. Также наушники обзавелись новой начинкой и функциями.

В наушниках используются 14-мм динамические излучатели и басовые трубки сложной конструкции, отвечающие за качественное звучание. Как и Apple AirPods, FreeBuds 3 основаны на специальном микропроцессоре — Kirin A1, отличающийся частотой обработки звука до 356 МГц. По словам компании, это первый чип, созданный специально для переносных аудиоприборов. Также он является первым в мире переносным чипом стандартов Bluetooth 5.1 и Bluetooth 5.1 LE, а FreeBuds 3, следовательно, первыми наушниками с поддержкой новейшего стандарта Bluetooth 5.1.

FreeBuds 3 получили поддержку нового протокола BT-UHD, который предлагает передачу данных на скорости до 2,3 Мбит/с (у LDAC чуть менее 1 Мбит/с). Если использовать FreeBuds 3 вместе со смартфоном Huawei или Honor с версией прошивки EMUI 10 или новее, оба будут подключаться через протокол BT-UHD.

Также производитель выделяет фирменный режим двухканальной синхронной передачи, обеспечивающий настоящее стереозвучание, и сверхнизкую задержку сигнала до 190 мс. По словам производителя, эта делает FreeBuds 3 идеальными беспроводными наушниками для геймеров, которые хотят мгновенной звуковой реакции для максимально увлекательной игры.

Еще одна отличительная особенность новых Huawei FreeBuds 3 — поддержка технологии активного шумоподавления (активируется/отключается двойным касанием к левому наушнику). Недавно представленные AirPods второго поколения этим похвастать не могут.

Автономность самих наушников заявлено на уровне 4 часов, тогда как суммарная автономность вместе с футляром — 20 часов.

Наушники Huawei FreeBuds 3 предлагаются в двух вариантах цветового оформления: черном и белом.

Увы, данных о стоимости и сроках доступности пока нет.