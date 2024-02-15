Продажи Metro Exodus превысили 10 млн копий — следующая игра в серии Metro от 4A Games все еще в разработке

Игра Metro Exodus вышла 14 февраля 2019 года. Так что с того времени прошло уже 5 лет, и к этому юбилею студия 4A Games поделилась некоторой информацией, которая заинтересует поклонников серии.

За прошедшие 5 лет игра Metro Exodus разошлась тиражом более 10 млн копий. Об этом говорится в твите Metro.

Metro Exodus turns 5 years old today, and has now sold over 10 Million copies. Metro will return in VR with Metro Awakening from @vertigogames in 2024 — and the next mainline Metro from @4AGames… When it’s ready Thank you for coming on the journey so far with us. pic.twitter.com/qlOW9du4Jc — Metro (@MetroVideoGame) February 15, 2024

Также отмечается, что в этом году поклонники франшизы смогут окунуться в приключения в постапокалиптическом мире благодаря выходу игры Metro Awakening. Это приквел серии Metro, ориентированный на платформы виртуальной реальности. Правда, его разработкой занимается нидерландская студия Vertigo Games, а не 4A Games.

Тем не менее сама 4A Games не отказывается от этой серии и занимается разработкой нового проекта в ней. Он выйдет, «когда будет готов».

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