Программист выехал из Украины под видом музыканта Петра Черного и не вернулся

Журналисты Bihus.Info выяснили, что в 2025 году по меньшей мере пятеро мужчин выехали из Украины, выдавая себя за музыкантов заслуженного артиста Петра Черного. Среди них был программист Дмитрий Прокудин, который теперь живет в Испании.





По их данным, мужчины выезжали из Украины под предлогом участия в благотворительных концертах Петра Черного за рубежом. Запросы оформляли через военные администрации после изменений правил для артистов. Киевская МВА сообщила, что в прошлом году Сергей Матусов неоднократно обращался с письмами, где просил разрешить выезд Черному и его «музыкантам» в Испанию.

За полгода таких обращений было не менее 5, и каждый раз состав группы менялся. В июне 2025 года по таким обращениям из Украины выехали Дмитрий Прокудин и Игорь Одарюк. По данным Госпогранслужбы, оба не вернулись.

В документах их указывали как музыкантов, но Прокудин на самом деле работает в ИТ. Он подтвердил журналистам, что просто хотел уехать из Украины. Судя по его профилю в LinkedIn, он работает Python Full-Stack Developer и проживает вблизи Валенсии. Прокудин признал, что выехал как «музыкант Петра Черного», но не раскрыл сумму, которую мог заплатить. Игорь Одарюк действительно является музыкантом, однако его участие в концертах Черного подтвердить не удалось. Сейчас его аккаунты ведутся из Германии.





Из Украины также выехали Владислав Шурман и Сергей Манзенко, но сделали это уже после дат запланированных концертов Петра Черного, поэтому фактически не могли на них попасть. В ноябре ситуация повторилась еще раз: несмотря на отмену концерта, за границу выехал еще один человек. К тому же сами анонсы выступлений вызывают сомнения. Расследователи считают их фейковыми.

В общем журналисты вышли на музыканта и гитариста Сергея Матусова. После начала полномасштабного вторжения он создал концертное агентство в Испании и занимался организацией выступлений народного артиста. Кроме того, Шурман рассказал, что именно Матусов помог ему уехать из Украины за $4500-$5000.

Сам Сергей Матусов отрицает свое участие в схеме. В то же время он не смог объяснить, кем были «музыканты» и почему они выезжали из Украины даже после отмены концертов. Петр Черный подтвердил знакомство с Матусовым, однако открестился от выезда этих мужчин, заявив, что их не знал и предположил, что его «заказали».

Справка. Петр Черный — заслуженный артист Украины. Во время полномасштабной войны он перешел на украинский язык, выступал с благотворительными концертами и давал концерты для военных. В интервью Славе Демину музыкант говорил, что является амбассадором одной из военных бригад.